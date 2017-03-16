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Белорусские биатлонисты участвуют в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!
Первый день этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене завершится мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
Нашу команду сегодня представят Сергей Бочарников (№2), Дмитрий Абашев (№47), Максим Воробей (№83) и Александр Дорожко (№92).
Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Арнд Пайффер (№1), Эмиль Хегле Свендсен (№9), Доминик Ландертингер (№12), Йоханнес Бо (№15), Оле-Эйнар Бьорндален (№16), Эрик Лессер (№17), Лоуэлл Бэйли (№20), Симон Шемпп (№25), Мартен Фуркад (№27), Ондржей Моравец (№28), Бенедикт Долль (№51), Юлиан Эберхард (№100), Антон Шипулин (№106), Симон Эдер (№107).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Первый день этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене завершится мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
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