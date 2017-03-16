С появлением очков виртуальной реальности захватывающие дух приключения станут доступны буквально, не выходя из дома. Конечно, просмотр в таких очках не заменит реальных ощущений, но подарит чувство полного погружения в виртуальный мир, создаст зрительный и акустический эффект присутствия в заданном пространстве.

Самым известным на данный момент шлемом виртуальной реальности является Oculus Rift. Хотя слово «шлем» сейчас стало достаточно условным, ведь современные модели больше напоминают очки.





Их использование предполагает подключение к консоли или компьютеру, что не всегда удобно, поэтому достойной альтернативой для домашнего использования стали так называемые «мобильные» очки виртуальной реальности, где в качестве главной вычислительной мощи выступает смартфон.

Очки для смартфонов имеют ряд преимуществ: нет проводов, их можно подключить к большинству современных телефонов , работающих на ОС Android и iOs, которые оборудованы акселерометром и гироскопом. К тому же стоимость таких очков в несколько раз ниже, что делает их весьма привлекательными для покупателей.





Для опыта в виртуальной реальности потребуется смартфон на OS Android 4.1 и выше, Windows Phone , или iPhone 4 и выше. На данный момент для Windows Phone очень мало приложений с виртуальной реальностью, однако, 3D видео и видео с YouTube будут доступны.

Узнать, совместим ли Ваш смартфон с VR приложениями можно следующим образом: установите приложение виртуальной реальности, поверните смартфон вокруг себя и сделайте наклоны вниз-вверх. Изображение на экране также должно разворачиваться вслед за смартфоном по вертикальной и горизонтальной осям. Если вправо и влево не поворачивается или поворачивается очень медленно, значит ваш смартфон несовместим.

При выборе очков виртуальной реальности особую важность имеют параметры экрана. Для большинства современных очков виртуальной реальности оптимальная диагональ экрана смартфона – 5 дюймов, разрешение Full HD (1080×1920) или выше. Однако вполне нормальной является совместимость со смартфонами, экран которых от 4 до 6 дюймов и с разрешением от HD (720×1280). Есть также модификация очков виртуальной реальности для 7-дюймового планшета – Durovis Dive 7 .

Современные качественные очки виртуальной реальности очень легкие и имеют специальные линзы с полем зрения 100°-110°. Полностью регулируемая оптика имеет также настройки для людей, страдающих близорукостью и дальнозоркостью. Вообще, линзы – ключевая деталь и поэтому на них необходимо обращать основное внимание. Лучший совет – доверять именитым брендам.





Один из лидеров по производству очков виртуальной реальности для смартфонов – французская компания Homido . Линзы очков регулируются на удобное расстояние таким образом, что размер очков можно подстроить даже под ребенка 6-8 лет, а поле зрения достигает 110°.

Впрочем, у Homido есть весьма достойные конкуренты, это российская разработка Fibrum, а также немецкие очки Durovis Dive, созданные известной компанией-производителем Dive, основной сферой деятельности которой является внедрение и использование в своей продукции различных современных инноваций.





Различные приложения и игры для очков виртуальный реальности доступны в PlayMarket, AppStore и на других ресурсах. На портале YouTube также создан раздел для просмотра панорамного видео.

Очки виртуальной реальности могут стать великолепным подарком для вас и ваших близких, подарят новые впечатления и массу позитивных эмоций. Приятного погружения в захватывающий мир виртуальной реальности!

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