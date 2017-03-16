Канцлер ФРГ Ангела Меркель 17 марта отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Немецкие источники сообщают о том, что цель этого визита – установить личный контакт с американским лидером, который до этого нередко весьма критично отзывался о политике немецкого руководства.

"Фактор Трампа" и выборы в Германии

В целом, сам факт общения этих политиков уже будет весьма серьезным достижением для внешнеполитических ведомств Германии и США, так как Меркель и Трампа вполне обоснованно называют "людьми разных миров". Причем если Меркель является одним из столпов неолиберального коллективного Запада, к лидерству и ценностям которого за последние десятилетия все успели привыкнуть, то Трамп, пожалуй, позиционируется как один из основных сокрушителей его основ, а его победа на выборах – вызов сложившемуся миропорядку.

Конечно, Трамп периода избирательной кампании и Трамп – президент США серьезно отличаются в своем политическом поведении, однако даже вариант "Trump light" вызывает бурю негодования и неприязнь нынешнего европейского истеблишмента.

Образ американского президента стал в кругах европейских либералов и левых своего рода именем нарицательным и недаром популярный правый политик Герд Вилдерс в преддверии выборов в родных Нидерландах получил ярлык "голландского Трампа", хотя его политический стаж значительно дольше, чем у американца.

При этом необходимо понимать, что, принимая решения о встрече с Трампом, Меркель подставляет себя под критику леволиберальных кругов, так как ее основной соперник на предстоящих выборах в Германии, социал-демократ Мартин Шульц, сделал "антитрампизм" одним из основных смыслов своей предвыборной платформы. На сегодня разрыв в рейтингах популярности Меркель и Шульца находится в пределах статистической погрешности и принято считать, что госпожа канцлер серьезно рискует в своем стремлении к компромиссу с американским лидером, так как согласно социологическим данным только 22% немцев считают США во главе с Трампом "надежным партнером". Впрочем, социологические исследования в наши дни это не столько область научной деятельности, сколько технология воздействия на массовое сознание, поэтому действия Меркель можно рассмотреть и под другим углом. Очевидно, что в условиях, когда партии Меркель (ХДС) и Шульца (СДПГ) идут фактически "ноздря в ноздрю" победить сможет тот, кто привлечет голоса избирателей, планирующих поддержать несистемные партии – левую Die Linke и правую Alternative für Deutschland.

С учетом того, что в этих кругах (несмотря на их полярность) Трамп пользуется славой "борца с глобализмом", можно предполагать, что Меркель не просто осознанно ищет ключи к загадочной душе эксцентричного американца, но также пытается использовать предстоящую встречу в качестве элемента своей предвыборной кампании.

"Сохранить единство Запада" – миссия выполнима?

Если переходить от тактических целей к задачам стратегического характера, то, очевидно, Германия в лице действующего канцлера нащупывает подходы к новому президенту США по ряду весьма существенных соображений. Долгое время именно ФРГ, а не всегда державшаяся особняком от европейских дел Великобритания, была своего рода "доверенным лицом" Вашингтона в ЕС. США и Германию связывают теснейшие военные, политические и экономические отношения. Именно Меркель, наряду с бывшим президентом США Бараком Обамой, была основным промоутером идеи подписания договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП).

Это соглашение представляет собой проект зоны свободной торговли между США и ЕС, реализация которого вполне вероятно может привести к появлению непреодолимого разрыва между территорией "трансатлантического единства" и всем остальным миром. По сути, ТТИП, которое иначе называли "экономическим НАТО", в совокупности с военной машиной Альянса, было призвано обеспечить долгосрочное лидерство Запада на планете.

Естественно, изоляционизм Трампа является однозначной угрозой этим планам, однако его точка зрения имеет под собой веские основания. Нужно отдавать себе отчет, что новый американский лидер и его команда не только не считают, что "сдают" американские интересы, но, наоборот, уверены в том, что их действия – это попытка уберечь США от катастрофы, так как Америка вполне может надорваться под грузом тяжелой ноши мирового гегемона. Поэтому основной посыл Трампа другим западным лидерам заключается не в желании разрушить НАТО и выйти из ранее подписанных договоров, а в стремлении США достичь солидарной ответственности и разделить расходы с партнерами. В этой связи последние действия Германии, где расходы на оборону в 2016 году впервые за последнее время не сократились, а выросли на 8%, вполне вписываются в логику новой американской администрации. Причем вопреки отдельным эмоциональным суждениям эта логика не описывается формулой "спасение утопающих, дело рук самих утопающих", здесь скорее подойдет "на Трампа надейся, а сам не плошай".

Таким образом, в принципе, миссия Меркель как посланца от части "старой" евроатлантической элиты к возмутителю мирового спокойствия Трампу видится выполнимой. Соответственно если переговоры состоятся успешно, а ХДС одержит победу на парламентских выборах в Германии, то можно будет говорить о новой конфигурации немецко-американского союза, в котором ФРГ станет более самостоятельным игроком.

Для Беларуси такая ситуация еще раз подчеркивает необходимость выстраивания прямых контактов с Германией, тем более что Берлин готов к такому сотрудничеству, о чем в очередной раз было заявлено в ходе недавнего визита в нашу страну Государственного министра по европейским делам МИД ФРГ Михаэля Рота.

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