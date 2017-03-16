Полтора года фотохудожник Юлия Мацкевич работала над созданием "слайдов изменений" – создавала ряд портретов солдат: она посещала армейцев, чтобы зафиксировать все на камеру. Проект создавался при участии командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

"Что такое армия в понимании современного человека? Почему вчера обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни, меняются внешне и внутренне?", – задали главные вопросы выставки ее авторы во время пресс-конференции в пресс-центре Sputnik.

По словам организаторов, в проекте была сделана попытка дать ответы на эти и другие, не менее насущные вопросы службы в армии.