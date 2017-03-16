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Водитель, по вине которого погиб парень, катавшийся на мате за "жигулями", получил 4 года

17.03.2017 19:07 — Разное | Tut.by  
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17 марта суд вынес приговор жителю Чечерска, который катал 20-летнего парня на прицепленном к машине гимнастическом мате. Об этом сообщила представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.


Фото: УГАИ МВД

Суд признал 26-летнего водителя «жигулей» виновным в нарушении правил и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водителя приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.

Напомним, 20-летний молодой человек погиб вечером 16 декабря прошлого года в агрогородке Отор Чечерского района.

Водитель «жигулей» ехал по улице и буксировал гимнастический мат на гибкой сцепке — точнее, на веревке длиной 7,7 метра, на котором находился 20-летний парень. Во время поездки гимнастический мат занесло, он вылетел за пределы проезжей части. Молодой человек ударился о деревянное ограждение мусорного контейнера и погиб на месте.

Это не первый и, к сожалению, не последний подобный судебный процесс. На подходе рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Речицы, который на камере от колеса грузового авто, привязанного к Ford Focus, катал двоих несовершеннолетних. В результате неудачного маневра один из подростков погиб, второй — в реанимации.

 
 
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Их он проведет в исправительной колонии в условиях поселения.

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