17 марта суд вынес приговор жителю Чечерска, который катал 20-летнего парня на прицепленном к машине гимнастическом мате. Об этом сообщила представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.



Фото: УГАИ МВД

Суд признал 26-летнего водителя «жигулей» виновным в нарушении правил и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Водителя приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.

Напомним, 20-летний молодой человек п огиб вечером 16 декабря прошлого года в агрогородке Отор Чечерского района.

Водитель «жигулей» ехал по улице и буксировал гимнастический мат на гибкой сцепке — точнее, на веревке длиной 7,7 метра, на котором находился 20-летний парень. Во время поездки гимнастический мат занесло, он вылетел за пределы проезжей части. Молодой человек ударился о деревянное ограждение мусорного контейнера и погиб на месте.

Это не первый и, к сожалению, не последний подобный судебный процесс. На подходе рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Речицы, который на камере от колеса грузового авто, привязанного к Ford Focus, катал двоих несовершеннолетних . В результате неудачного маневра один из подростков погиб, второй — в реанимации.