|
Водитель, по вине которого погиб парень, катавшийся на мате за "жигулями", получил 4 года
17 марта суд вынес приговор жителю Чечерска, который катал 20-летнего парня на прицепленном к машине гимнастическом мате. Об этом сообщила представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Суд признал 26-летнего водителя «жигулей» виновным в нарушении правил и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Водителя приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.
Напомним, 20-летний молодой человек
Водитель «жигулей» ехал по улице и буксировал гимнастический мат на гибкой сцепке — точнее, на веревке длиной 7,7 метра, на котором находился 20-летний парень. Во время поездки гимнастический мат занесло, он вылетел за пределы проезжей части. Молодой человек ударился о деревянное ограждение мусорного контейнера и погиб на месте.
Это не первый и, к сожалению, не последний подобный судебный процесс. На подходе рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Речицы, который на камере от колеса грузового авто, привязанного к Ford Focus,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их он проведет в исправительной колонии в условиях поселения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии