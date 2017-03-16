



Женщина родила дома в санузле и с целью лишения малыша жизни умышленно выбросила его в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщили БЕЛТА в Минском областном суде. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

28-летняя жительница городского поселка Мачулищи Минского района вечером 19 сентября 2016 года по месту жительства родила ребенка. О своей беременности женщина не сообщала родным, боялась, что те не поймут. Впоследствии, когда не заметить беременность было невозможно, обвиняемая не стала на учет в женскую консультацию.

Родив дома в санузле, женщина с целью лишения малыша жизни умышленно выбросила его в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома. Преступление она объясняла стрессовым состоянием.

Женщина не знала, что делать с новорожденной, хотя понимала, что от падения та может умереть. Ребенка вовремя обнаружили в металлическом мусорном контейнере. Его госпитализировали с различными телесными повреждениями, возникшими из-за падения с высоты и действия низкой температуры.

По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Эксперты установили, что женщина осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.

Вину в совершении преступления обвиняемая полностью признает.-

