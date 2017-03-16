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Вышел новый альбом Depeche Mode: закрытую презентацию альбома в Берлине можно увидеть онлайн
Музыкальные критики расчехлили клавиатуры, а меломаны во всем мире затаили дыхание. Наконец свершилось то, чего миллионы людей ждали целых 4 года: новый, только что из студии диск Spirit
Первые подробности о новой пластинке начали просачиваться в прессу еще в прошлом году. Тогда стало известно, что продюсированием занимается тот самый Джеймс Форд, который приложил руку к успешным работам Arctic Monkeys и Florence And The Machine.
На
Чтобы концепция стала понятнее, музыканты продемонстрировали публике небольшой фрагмент клипа на одну из песен нового альбома.
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Сами Depeche Mode проделанной работой довольны — а это говорит о многом. Дейв Гаан не скрывает своего восторга:
— Мы гордимся этим
Онлайн-трансляцию с закрытой презентации альбома можно будет увидеть в
Depeche Mode выступят в Минске в рамках Global Spirit Tour 17 июля 2017 года в «Минск-Арене». Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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17 июля музыканты представят альбом вживую в "Минск-Арене".
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