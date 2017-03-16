﻿ Вышел новый альбом Depeche Mode: закрытую презентацию альбома в Берлине можно увидеть онлайн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вышел новый альбом Depeche Mode: закрытую презентацию альбома в Берлине можно увидеть онлайн

17.03.2017 21:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Музыкальные критики расчехлили клавиатуры, а меломаны во всем мире затаили дыхание. Наконец свершилось то, чего миллионы людей ждали целых 4 года: новый, только что из студии диск Spirit группы Depeche Mode сегодня поступил в продажу. Белорусам эта новость интересна вдвойне, ведь 17 июля музыканты представят альбом вживую в «Минск-Арене».


Первые подробности о новой пластинке начали просачиваться в прессу еще в прошлом году. Тогда стало известно, что продюсированием занимается тот самый Джеймс Форд, который приложил руку к успешным работам Arctic Monkeys и Florence And The Machine.

На пресс-конференции в Милане журналисты смогли узнать кое-что о новой работе от самих Depeche Mode. Музыканты сходу заинтриговали: по их словам, альбом кардинально отличается по духу от всего сделанного ранее. Прошлые работы были отражением внутреннего мира участников группы, а Spirit обращен во внешний мир.

Чтобы концепция стала понятнее, музыканты продемонстрировали публике небольшой фрагмент клипа на одну из песен нового альбома.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Сами Depeche Mode проделанной работой довольны — а это говорит о многом. Дейв Гаан не скрывает своего восторга:

— Мы гордимся этим альбомом, его звучание впечатляет. Он свежий и записан отличными музыкантами при участии отличных продюсеров. В нем полно замечательных песен.

Онлайн-трансляцию с закрытой презентации альбома можно будет увидеть в социальных сетях и на youtube сегодня в 21.50.

Depeche Mode выступят в Минске в рамках Global Spirit Tour 17 июля 2017 года в «Минск-Арене». Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: от 80 до 320 рублей.

Инфолиния: +37529 75 111 75, +375 29 106 000 2.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Григория Лепса в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Проект изменений в декрет о тунеядстве: от сбора могут освободить жен военных и молодых специалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика