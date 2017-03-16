Музыкальные критики расчехлили клавиатуры, а меломаны во всем мире затаили дыхание. Наконец свершилось то, чего миллионы людей ждали целых 4 года: новый, только что из студии диск Spirit группы Depeche Mode сегодня поступил в продажу. Белорусам эта новость интересна вдвойне, ведь 17 июля музыканты представят альбом вживую в « Минск-Арене ».





Первые подробности о новой пластинке начали просачиваться в прессу еще в прошлом году. Тогда стало известно, что продюсированием занимается тот самый Джеймс Форд, который приложил руку к успешным работам Arctic Monkeys и Florence And The Machine.

На пресс-конференции в Милане журналисты смогли узнать кое-что о новой работе от самих Depeche Mode. Музыканты сходу заинтриговали: по их словам, альбом кардинально отличается по духу от всего сделанного ранее. Прошлые работы были отражением внутреннего мира участников группы, а Spirit обращен во внешний мир.

Чтобы концепция стала понятнее, музыканты продемонстрировали публике небольшой фрагмент клипа на одну из песен нового альбома.

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Сами Depeche Mode проделанной работой довольны — а это говорит о многом. Дейв Гаан не скрывает своего восторга:

— Мы гордимся этим альбомом , его звучание впечатляет. Он свежий и записан отличными музыкантами при участии отличных продюсеров. В нем полно замечательных песен.

Онлайн-трансляцию с закрытой презентации альбома можно будет увидеть в социальных сетях и на youtube сегодня в 21.50.

Depeche Mode выступят в Минске в рамках Global Spirit Tour 17 июля 2017 года в «Минск-Арене». Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: от 80 до 320 рублей. Инфолиния: +37529 75 111 75, +375 29 106 000 2. Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Григория Лепса в Минске.

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