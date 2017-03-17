Хоккеисты «Немана» вышли в финал Кубка президента. В полуфинальной серии они в четырех поединках одолели «Гомель». Причем три из четырех матчей завершились в овертаймах.



Фото: Денис Кулик, hcgomel.com

«Гомель» — «Неман» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

17 марта. Гомель. Ледовый дворец. 2400 зрителей.

Шайба: 0:1 — Боярчук (С.Малявко, 61.42).

Броски: 27−33 (7−15, 8−11, 12−8, 0−1).

Штраф: 30−30.

Лучшие игроки матча: Лобанов — Лисичкин, Трус.

В третьем поединке кряду командам для выявления победителя потребовался овертайм, и в третий раз успех был за «Неманом». На сей раз единственная шайба в матче была заброшена на 102-й секунде овертайма.

Напомним, что 16 марта «Гомель» и «Неман» сыграли второй по длительности матч в истории чемпионатов Беларуси, который продлился 99 минут 15 секунд.

А самой дительной встречей в истории чемпионатов страны является противостояние в Гомеле двухгодичной давности, когда местный клуб выяснял сильнейшего в игре с «Юностью» 165 минут 11 секунд.

Итог полуфинальной серии (до 4 побед):

«Неман-Гродно» — «Гомель» — 4:0 ( 5:2 , 3:2 ОТ , 2:1 2ОТ , 1:0 ОТ).

Соперник «Немана» по финалу Кубка президента определится в споре минской «Юности» и солигорского «Шахтера». По итогам четырех поединков в этой полуфинальной серии лидирует «Юность», которая находится в шаге от выхода в решающую стадию.

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 ( 3:2 ОТ , 1:0 ОТ , 3:2 ОТ , 2:3 ).

Следующие матчи серии пройдут 18 марта (в Минске) и, если потребуется, 20 (в Солигорске) и 22 марта (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.