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"Неман" стал первым финалистом Кубка президента
Хоккеисты «Немана» вышли в финал Кубка президента. В полуфинальной серии они в четырех поединках одолели «Гомель». Причем три из четырех матчей завершились в овертаймах.
«Гомель» — «Неман» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
17 марта. Гомель. Ледовый дворец. 2400 зрителей.
Шайба: 0:1 — Боярчук (С.Малявко, 61.42).
Броски: 27−33 (7−15, 8−11, 12−8, 0−1).
Штраф: 30−30.
Лучшие игроки матча: Лобанов — Лисичкин, Трус.
В третьем поединке кряду командам для выявления победителя потребовался овертайм, и в третий раз успех был за «Неманом». На сей раз единственная шайба в матче была заброшена на 102-й секунде овертайма.
Напомним, что 16 марта «Гомель» и «Неман»
А самой дительной встречей в истории чемпионатов страны является
Итог полуфинальной серии (до 4 побед):
«Неман-Гродно» — «Гомель» — 4:0 (
Соперник «Немана» по финалу Кубка президента определится в споре минской «Юности» и солигорского «Шахтера». По итогам четырех поединков в этой полуфинальной серии лидирует «Юность», которая находится в шаге от выхода в решающую стадию.
«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (
Следующие матчи серии пройдут 18 марта (в Минске) и, если потребуется, 20 (в Солигорске) и 22 марта (в Минске).
Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.
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Хоккеисты "Немана" вышли в финал Кубка президента. В полуфинальной серии они в четырех поединках одолели "Гомель". Причем три из четырех матчей завершились в...
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