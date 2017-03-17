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"Неман" стал первым финалистом Кубка президента

17.03.2017 23:13 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Немана» вышли в финал Кубка президента. В полуфинальной серии они в четырех поединках одолели «Гомель». Причем три из четырех матчей завершились в овертаймах.


Фото: Денис Кулик, hcgomel.com

«Гомель» — «Неман» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

17 марта. Гомель. Ледовый дворец. 2400 зрителей.

Шайба: 0:1 — Боярчук (С.Малявко, 61.42).

Броски: 27−33 (7−15, 8−11, 12−8, 0−1).

Штраф: 30−30.

Лучшие игроки матча: Лобанов — Лисичкин, Трус.

В третьем поединке кряду командам для выявления победителя потребовался овертайм, и в третий раз успех был за «Неманом». На сей раз единственная шайба в матче была заброшена на 102-й секунде овертайма.

Напомним, что 16 марта «Гомель» и «Неман» сыграли второй по длительности матч в истории чемпионатов Беларуси, который продлился 99 минут 15 секунд.

А самой дительной встречей в истории чемпионатов страны является противостояние в Гомеле двухгодичной давности, когда местный клуб выяснял сильнейшего в игре с «Юностью» 165 минут 11 секунд.

Итог полуфинальной серии (до 4 побед):

«Неман-Гродно» — «Гомель» — 4:0 (5:2, 3:2 ОТ, 2:1 2ОТ, 1:0 ОТ).

Соперник «Немана» по финалу Кубка президента определится в споре минской «Юности» и солигорского «Шахтера». По итогам четырех поединков в этой полуфинальной серии лидирует «Юность», которая находится в шаге от выхода в решающую стадию.

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (3:2 ОТ, 1:0 ОТ, 3:2 ОТ, 2:3).

Следующие матчи серии пройдут 18 марта (в Минске) и, если потребуется, 20 (в Солигорске) и 22 марта (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Хоккеисты "Немана" вышли в финал Кубка президента. В полуфинальной серии они в четырех поединках одолели "Гомель". Причем три из четырех матчей завершились в...

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