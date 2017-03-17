В феврале заранее установленных, уже запланированных и расписанных на ближайшие 12 месяцев, чистых затрат инвалютных активов - предстоящих в указанном периоде расходований ЗВР и прочей ликвидности в иностранной валюте на обслуживание внешнего и внутреннего инвалютного госдолга и по другим операциям, требующих затрат иностранной валюты - $5,980 млрд. А с учетом потенциально возможных (“обусловленных”) выплат - $7,065 млрд.

При этом самих резервных активов и ликвидности Республики Беларусь в иностранной валюте на конец февраля имеется $5,743 млрд - на 4,0% меньше заранее установленных их затрат и на 18,7% меньше возможных, с учетом обусловленных. Это означает, что резервам требуется постоянная инвалютная подпитка, которая в условиях отрицательного сальдо счета текущих операций платежного баланса может быть только извне – внешним заимствованием.

В прошлом месяце соотношение активы/выплаты резко ухудшилось – в предстоящий 12-месячный период влился месяц (январь 2018-го) с большими выплатами. Но за отчетный месяц ситуация немного улучшилась: объем резервных активов и прочей инвалютной ликвидности в феврале заметно вырос при незначительном снижении предстоящих в течение 12-и месяцев их расходов (скользящий 12-месячный период пополнился февралем 2018-го - месяцем с меньшими выплатами, чем ушедший из этого периода февраль 2017-го).

Однако кардинальных изменений не произошло: ведь запланированных и уже расписанных на год вперед расходований иностранных активов на обслуживание инвалютных обязательств без свежих валютных поступлений на чистой основе по-прежнему способно полностью “вычистить” закрома Национального банка, вместе с золотом, и даже этого не хватит. Так что в такой ситуации без внешних вливаний не обойтись, и власти Беларуси ищут любую возможность занять.

Хотя ситуация в период с конца 2014-го по середину 2016-го была еще хуже: достаточность резервных активов была в тот отрезок времени еще более минусовой: резервов тогда было меньше, чем заранее установленных на 2016-й их затрат на 30-40%, и положение улучшилось только после кредита Евразийского Фонда стабилизации и развития в июле 2016-го.

Сколько резервов в закромах Национального банка на конец февраля 2017-го

На конец февраля 2017-го года объем международных резервных активов и ликвидности в иностранной валюте Беларуси составил $5,743 млрд (в т.ч. официальных резервных активов – ЗВР - $5,022 млрд. других резервных активов в иностранной валюте, не включенных в резервные активы - $721 млн). За месяц они увеличились на $336 млн (ЗВР выросли не сильно, на $37 млн, но другие резервы пополнились существенно - на $299 млн).

Максимальный объем иностранных активов был в 1-й половине 2012-го ($11,639 млрд в конце марта, исторический пик), и образовался благодаря продаже в конце 2011-го Газпрому оставшейся половины Белтрансгаза, возвращению валюты в банковскую систему после ее вывода в кризис 2011-го (большим притоком валюты от населения на срочные депозиты в 2012-м из-за девальвационных страхов, связанных все с тем же 2011-м), а также значительным валютным заработкам от действия «растворительно-смазочных» схем при экспорте нефтепродуктов, действовавших по июль 2012-го.

С тех пор, с июля 2012-го, пошла обратная динамика: объем иностранных активов начал сокращаться, и в января 2015-го они снизились до $4,350 млрд: за 3,5 года было «проедено» более $7 млрд. При том, что все эти годы Беларусь имела значительные ценовые преференции от России по цене природного газа и нефти и по доступу на российский рынок.

С момента достижения «дна» в январе 2015-го по отчетную дату объем международной ликвидности Беларуси вырос на $1,393 млрд. Рост произошел с помощью внутренних заимствований в иностранной валюте, внешние заимствований (из их числа - кредит Евразийского Фонда стабилизации и развития), а также благодаря чистой продаже иностранной валюты физическими лицами, значительно превышающей по объему вынос населением валютных вкладов.

Сколько предстоит Беларуси выплатить по инвалютным обязательствам в течение предстоящих 12 месяцев

Заранее установленных, то есть уже расписанных, чистых затрат иностранной валюты (запланированных ее расходов за минусом запланированного притока) в течение следующих 12-ти месяцев предстоит на $5,980 млрд, в т.ч. в ближайшем месяце - $512 млн, от 1-го месяца до 3-х - $985 млн, и от 3-х до 12-ти месяцев - $4,483 млрд (на конец февраля 2017-го). Месяц назад было $5,986 млрд. То есть за февраль скользящая 12-месячная сумма уменьшилась на $6 млн.

А потенциальных чистых затрат иностранных резервов, зависящих от развития ситуации, внешних событий, и потому не запланированных, но которые могут возникнуть («обусловленных»), прогнозируется в течение года на $1,085 млрд. Из этой суммы возможен чистый отток $614 млн уже в марте, через 1-3 месяца - $24 млн, от 3-х до 12-и месяцев - $447 млн. На конец января обусловленных затрат активов на ближайшие 12 месяцев было $1,089 млрд: сейчас – на $4 млн меньше.

Суммарных, заранее установленных и потенциально возможных затрат резервов в иностранной валюте в течение 1-го месяца может быть $1,127 млрд, в период позже 1-го, но до 3-х месяцев - $1,009 млрд , позже 3-х, но до 12-ти месяцев - $4,930 млрд. То есть всего на срок до 12-ти месяцев ожидаются суммарные (заранее установленные и возможные) затраты активов в иностранной валюте на $7,065 млрд. Месяцем ранее было $7,075 млрд ($5,986 млрд + $1,089 млрд): за февраль 12-месячная скользящая сумма сократилась лишь на $10 млн.

С начала 2015-го года была тенденция на сокращение суммы предстоящих в течение следующих 12-ти месяцев расходов иностранной валюты: в конце 2015-го - начале 2016-го суммарных (запланированных и потенциально возможных) было под $8 млрд - государство постепенно рассчитывалось по текущим обязательствам. Но постоянное внешнее и внутреннее последующее инвалютное заимствование дало о себе знать: месяц назад объем предстоящих выплат резко увеличился.

Максимальными они были в начале 2015-го: пиковое значение суммарных (суммарно запланированных и потенциально возможных) предстоящих в течение следующих 12-ти месяцев затрат иностранной валюты на конец февраля 2015-го было на сумму $8,810 млрд. Тогда же был и максимум запланированных, заранее установленных затрат - $6,363 млрд.

Насколько хватает резервов для выплат по инвалютным обязательствам?

Итак, в ближайшие 12 месяцев предстоят чистые (отток минус приток) выплаты на $5,980 млрд, а возможно - и до $7,065 млрд, при объеме имеющихся на конец февраля 2017-го международных резервов, золота и прочей ликвидности в иностранной валюте в сумме $5,743 млрд.

То есть резервных активов сейчас меньше объема уже заранее установленного, расписанного чистого расходования этих самых активов лишь на 4,0%, а с учетом потенциально возможных затрат – на 18,7%. Месяц назад было, соответственно, на 9,7% и 23,6% меньше – за февраль ситуация немного улучшилась.

Превышение всех, с учетом возможных, затрат активов над суммой самих активов впервые появилось в 2014-м году. Раньше активов было в разы больше, чем предстоящих их чистых затрат: выплат по займам, ценным бумагам и прочим обязательствам в иностранной валюте тогда был небольшой, ведь значительных долгов страна тогда еще не набрала.