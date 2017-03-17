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Самая мощная российская АПЛ по версии США сойдет со стапелей в марте
17.03.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" проекта 885М "Ясень-М" спустят на воду до конца марта, передает агентство
Ранее сообщалось, что спуск АПЛ будет приурочен к работе Международного арктического форума в Архангельске.
"Вторая многофункциональная атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" будет спущена на воду в первом квартале текущего года", — цитирует агентство слова Пономарева.
Вице-президент ОСК отметил, что все работу по постройке лодки выполняются в соответствии с графиком, которой утвердило министерство обороны России.
Многоцелевые АПЛ проекта 885М имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, могут погружаться на 520-метровую глубину. Скорость субмарины под водой — 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж — 64 человека. АПЛ вооружена минами, 533-миллиметровыми торпедами и крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
По информации американского журнала
19 марта Россия будет отмечать 111-ю годовщину подводных сил. В этот день в 1906 году приказом морского министра подводные лодки в российском флоте были выведены в самостоятельный класс боевых кораблей.
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Все работы по постройке субмарины выполняются согласно графику, утвержденному Минобороны России.
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