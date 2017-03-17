МИНСК, 17 мар — Sputnik. Атомную подводную лодку (АПЛ) "Казань" проекта 885М "Ясень-М" спустят на воду до конца марта, передает агентство РИА Новости со ссылкой на вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игоря Пономарева.

Ранее сообщалось, что спуск АПЛ будет приурочен к работе Международного арктического форума в Архангельске.

"Вторая многофункциональная атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" будет спущена на воду в первом квартале текущего года", — цитирует агентство слова Пономарева.

Вице-президент ОСК отметил, что все работу по постройке лодки выполняются в соответствии с графиком, которой утвердило министерство обороны России.

Многоцелевые АПЛ проекта 885М имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, могут погружаться на 520-метровую глубину. Скорость субмарины под водой — 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж — 64 человека. АПЛ вооружена минами, 533-миллиметровыми торпедами и крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

По информации американского журнала The National Interest , АПЛ "Казань" станет самой мощной российской субмариной. Издание отмечает, что подводное судно построено по самым совершенным технологиям и в нем устранены ошибки, допущенные в предыдущих поколениях АПЛ.

19 марта Россия будет отмечать 111-ю годовщину подводных сил. В этот день в 1906 году приказом морского министра подводные лодки в российском флоте были выведены в самостоятельный класс боевых кораблей.