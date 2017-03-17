Нам кажется, что мы мыслим ясно и четко. Однако в сознании человека есть «ловушки» — когнитивные искажения, которые иногда сбивают с толку и ведут к неверным решениям. 42.TUT.BY выбрал восемь самых любопытных искажений, которые могут повлиять на ваши поступки — от оценок людей до денежных вложений.

Ошибка игрока

Вы подбросили монетку пять раз подряд. Все пять раз выпала «решка». Высок ли шанс того, что на шестой раз выпадет «орел»? Если ваш ответ «да», вы только что стали жертвой «ошибки игрока» — ложного убеждения о том, что предыдущие исходы случайного события влияют на его вероятность в будущем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На самом деле, сколько бы монетку ни бросали, для каждого отдельного нового броска шансы на «решку» одинаковы — ½. Однако в сознании создается иллюзия того, что в каждом случае монетка будет стремиться выпадать «орлом» и «решкой» поочередно.

Исследования показали , что если человек видит красный сектор рулетки, он считает более вероятным, что за ним выпадет черный сектор. На этой иллюзии основано поведение многих любителей азартных игр и лотерей.

Кстати, самую продолжительную серию выпадений одинаковых секторов рулетки зафиксировали в 1943 году: тогда «красное» выиграло 32 раза подряд.

«Ошибка выжившего»

Если кто-то написал книгу «Как я разбогател за две недели», значит, следует вести дела также как и он. Такое убеждение — яркий пример «ошибки выжившего». Это те случаи, когда мы принимаем во внимание только удачные попытки и игнорируем провалы, сведений о которых не сохранилось.



Изображение: Carlos Jimenez / behance.net

Это понятие появилось во время Второй мировой войны. Тогда математику Абрахаму Вальду поручили найти самое уязвимое место в броне американских бомбардировщиков, которое следует укрепить. На тех самолетах, что возвращались на базу, оставалось множество пробоин, их размещение начали анализировать. Больше всего их было на фюзеляже, меньше — в топливной системе и двигателе.

Вальд показал, что самые «пострадавшие» элементы укреплять не следует, так как самолеты с такими пробоинами как раз могли продолжить полет и вернуться на базу. Те же истребители, которым попали в двигатель или бензобак, выходили из строя, не возвращались и не пополняли статистику. Поэтому ученый предложил укреплять предложил именно самые «чистые» от пробоин места.

Конформизм

«Все побежали — и я побежал», — так иногда получается не только с нашими действиями, но и с мыслями.



Фото: Timothy Takemoto / flickr.com

Американский психолог Соломон Аш в 1950-е годы провел серию любопытных экспериментов. Он просил добровольцев участвовать в «проверке зрения» в группе, в заданиях нужно было сопоставить длину вертикальных линий на карточках.

В контрольной группе количество ошибок не превышало 1% — задачи были очень простыми. Правда, в части групп все добровольцы, кроме одного были «подсадными утками». Каждый раз «утки» отвечали одинаково верно, но в определенный момент одновременно давали неправильный ответ.

В результате среди тех, кого окружали «подсадные утки» 75% хотя бы раз ошиблись, согласившись с мнением большинства. 5% участников допускали ошибки постоянно. Ученый охарактеризовал это явление как «искажение восприятия».

«Эффект якоря»

Мы склонны сильно переоценивать первое впечатление во время принятия решения. Заданные заранее числа мы воспринимаем как «якорь», даже если они имеют никакого отношения к самой проблеме.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Психологи Амос Тверски и Даниел Канеман в 1970-е годы поставили серию экспериментов: добровольцев попросили быстро перемножить числа от одного до восьми. Если в начале было записано наименьшее число — 1x2x3x4x5x6x7x8, — средним ответом было 512. Если же числа расставляли наоборот — 8x7x6x5x4x3x2x1, — ответ в среднем равнялся 2250. Кстати, верное решение здесь 40 320.

По результатам экспериментов, число, показанное или названное заранее, влияет на оценку множества отвлеченных фактов: доли африканских стран в ООН, года захватила Рима, возраст смерти Ганди и размер прибавки к зарплате.

К тому же исследования показали , что если в магазине человек видит надпись с числом — он покупает больше. Срабатывают самые разные надписи с числами — «2 за 2 доллара», «Не больше 12 штук в одни руки» и даже «Купите 10 для вашей морозилки».

Эвристика доступности

Мы считаем более вероятным то, что легче вспомнить. К примеру, человек может утверждать, что курение не слишком вредит здоровью, если кто-то из его знакомых курильщиков дожил до ста лет.



Фото: Reuters

В одном из психологических экспериментов добровольцам зачитали списки из имен 19 известных женщин и 20 неизвестных мужчин (а потом — наоборот). Затем попросили оценить, какие имена называли чаще — мужские или женские. Большинство добровольцев ошиблись и решили, что пол, связанный с более известными именами, был представлен чаще

Это искажение может проявлять на наши представления об опасностях: авиакатастрофы широко освещаются в СМИ и могут выглядеть более вероятными, чем автоаварии (на самом деле это не так ).

Эффект Барнума

При чтении гороскопа или результатов теста появляется мысль «это точно про меня»? Это явление называют эффектом Барнума или Форера. Текст, который выглядит написанным персонально о вас, кажется очень убедительным, даже если он совсем не точный.



Изображение: Corn Studio / behance.net

Этот эффект подтверждался множеством исследований. К примеру, студентам раздавали один и тот же расплывчатый текст под видом личностной характеристики и просили оценить точность описания.

В первом подобном эксперименте средняя оценка составила 4,26 балла из 5 возможных. Текст включал фразы «Вы нуждаетесь в том, чтобы другие вам симпатизировали», «Вы имеете склонность критиковать себя» и «Безопасность — одна из главных целей вашей жизни». В итоге почти все студенты согласились с выдуманной характеристикой.

Другие исследования показали , что иногда фальшивая оценка личности казалась большинству даже более убедительной, чем настоящая.

Феномен Баадера-Майнхофа

Представьте ситуацию: вы узнаете новое слово или понятие. И вдруг почему-то оно начинает всюду попадаться вам на глаза — причем порой из совершенно независимых источников. Чаще всего за этим явлением стоит когнитивное искажение под названием феномен Баадера-Майнхофа.





Лингвист Арнольд Цвики из Стэнфордского университета считает , что причина этого — в избирательности человеческого внимания и склонности к подтверждению своей точки зрения.

Избирательность проявляется из-за того, что только что полученная информация «свежа» в уме и вы уделяете ей больше внимания, чем остальному. Второй фактор заставляет нам при каждом новом «столкновении» убеждать себя: это слово действительно стало вездесущим.

Кстати, не удивляйтесь, если в ближайшее время услышите о феномене Баадера-Майнхофа снова.