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Четвертое место заняли ошмянские спортсмены на спартакиаде Гродненской области по тяжелой атлетике

18.03.2017 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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В Слониме прошла спартакиада детско-юношеских спортивных школ Гродненской области по тяжелой атлетике среди детей 2002-2003 годов рождения и младше. Успешно выступили на ней воспитанники Ошмянской ДЮСШ.

Среди девочек в весе до 40 кг второе место заняла ученица Кольчунской СШ Карина Загорская. Ученица СШ №1 Анастасия Афанасьева в весе до 44 кг также принесла в копилку своей команды серебряную медаль.

Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялся ученик СШ №2 Ярослав Жук. Второе место занял и воспитанник училища олимпийского резерва Вадим Дробышевский в весе до 56 кг.


Существенный вклад в четвертое общекомандное место среди девяти команд-участниц внесли Яна Рыбина, Лиза Барковская, Кирилл Рутковский, Дмитрий Чимбор.

Остановившись в шаге от пьедестала, ошмянские тяжелоатлеты тем самым подтвердили, что пусть и не стремительно, но все же уверенно они идут к заветной цели – войти в тройку лидеров области по данному виду спорта. Для этого осталось сделать всего лишь один решительный и убедительный шаг.

Секция тяжелой атлетики приглашает детей района на тренировки. Запись в секцию проводится в ДЮСШ (физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Советская, 1). Занятия можно выбрать в удобное для себя время: понедельник-пятница – с 15.00 до 21.30, суббота-воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Кто знает, возможно, именно ваш приход в тяжелую атлетику будет способствовать достижению высоких побед ошмянских спортсменов.

Алина БЕЛИЦКАЯ.

 
 
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В Слониме прошла спартакиада детско-юношеских спортивных школ Гродненской области по тяжелой атлетике среди детей 2002-2003 годов рождения и младше. Успешно

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