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Подписан договор о сотрудничестве между Ошмянами и Минскам-Мазавецким (Польша)

18.03.2017 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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17 марта состоялось подписание договора о сотрудничестве между Ошмянским районом и Минскам-Мазавецким (Республика Польша). Будет дополнено







 
 
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17 марта состоялось подписание договора о сотрудничестве между Ошмянским районом и Минскам-Мазавецким (Республика Польша). Будет дополнено

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