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Похлебка из куриных потрошков – сытный и согревающий суп
18.03.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Вкусный, сытный супчик, о котором когда-то мог только мечтать Глеб Жеглов, заменит и обед, и ужин. Мы бы добавили к нему теплый плед, хороший фильм или умную книгу.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Заливаем куриные желудочки водой и оставляем на ночь, так они станут мягче и быстрее приготовятся. Если у вас желудочки заморожены, тоже не проблема, просто заливаем их холодной водой без разморозки. Воду в процессе можно несколько раз поменять, так вы будете понимать, весь ли лишний сок из них вышел.
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Затем хорошо промываем каждый желудочек, пальцами проверяем, удаляем оставшийся жирок и желтые пленки, если вы купили чищенные. Если все же желудки нечищеные, то необходимо удалить все лишнее, особенно желтую рифленую пленку, потому что она горькая и повлияет на вкус похлебки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Кладем очищенные куриные желудочки в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Когда вода закипит, добавляем очищенные луковицу и морковь, целиком или порезанные пополам, а также стебель сельдерея. Доводим бульон до кипения, тщательно снимаем пену.
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Добавляем в бульон лавровый лист и перец горошком. Оставляем вариться на небольшом огне до мягкости желудков минут на 30-40. Тем временем чистим и режем кубиками картошку.
© Sputnik / Людмила Янковская
Картофель для супа
Петрушку собираем в пучок и аккуратно отрезаем листья. Сначала нарезаем мелко стебельки, затем и сами листики. Это важно, каждая кучка отдельно.
© Sputnik / Людмила Янковская
Петрушка для супа
Когда желудочки почти готовы, по истечению 40 минут вынимаем шумовкой лук морковь и сельдерей, лавровый лист. Кидаем в кастрюлю картошку и стебельки петрушки. Когда суп снова закипит, солим. Варим до готовности картошки минут 15.
© Sputnik / Людмила Янковская
Лук, морковь и сельдерей для супа
Теперь загустим наш супчик, чтобы он все же стал не просто бульоном, а густой наваристой похлебкой. Для этого берем две столовые ложки муки без верха и разводим их водой. Тщательно перемешиваем без комочков. Вводим тонкой струйкой разведенную муку в кипящий бульон и все время перемешиваем, пока бульон не станет густеть. Даем ему немного покипеть.
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Затем приправляем похлебку свежемолотым черным перцем и засыпаем мелко порубленной зеленью петрушки. Можно добавить любые специи по вашему вкусу — например, немного гвоздики или мускатного ореха. Зелень также можно использовать на свой вкус, хорошо пойдет зеленый укроп и кинза.
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Подавать похлебку обязательно с ржаными тостами и зеленым маслом. Для этого ломтики ржаного хлеба отправляем в тостер или духовку, подсушиваем до нужного состояния, натираем их зубчиком чеснока для аромата.
© Sputnik / Людмила Янковская
Гренки из черного хлеба к супу
В креманку выкладываем порцию зеленого масла, наливаем похлебку в супную чашку и с удовольствием уплетаем за обе щеки. Как
© Sputnik / Людмила Янковская
Похлебка из куриных потрошков
Приятного аппетита!
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