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Спустя неделю топливо в Беларуси снова подорожало
18.03.2017 07:53 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Концерн "Белнефтехим" ровно через неделю увеличил стоимость литра топлива — бензин и дизель в субботу снова подорожали ровно на одну копейку.
© Sputnik / Виктор Толочко
С сегодняшнего дня литр бензина АИ92 стоит один рубль 13 копеек, АИ95 — один рубль 21 копейка, АИ98 — 1,32 рубля, дизельное топливо — 1,25 рубля, дизтопливо "Арктика" — 1,40 рубля.
До этого автомобильное топливо
Накануне концерн "Белнефтехим" объяснил, что
Кроме того в "Белнефтехиме" добавили, что Россия с 2015 года использует в нефтяном бизнесе налоговый маневр, согласно которой цена на российскую нефть для Беларуси постепенно приближается к мировой — чуть более чем за два года стоимость российского барреля для белорусских НПЗ выросла более чем на 75%.
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Накануне "Белнефтехим" объяснил, почему топливо в Беларуси будет дорожать, однако концерн пообещал повышать цены не резко, а поэтапно.
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