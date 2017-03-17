МИНСК, 18 мар — Sputnik. Концерн "Белнефтехим" ровно через неделю увеличил стоимость литра топлива — бензин и дизель в субботу снова подорожали ровно на одну копейку.



© Sputnik / Виктор Толочко Трейдеры: поставки дизтоплива из РФ в Беларусь заморожены

С сегодняшнего дня литр бензина АИ92 стоит один рубль 13 копеек, АИ95 — один рубль 21 копейка, АИ98 — 1,32 рубля, дизельное топливо — 1,25 рубля, дизтопливо "Арктика" — 1,40 рубля.

До этого автомобильное топливо дорожало неделю назад , впервые с января 2015 года — цена увеличилась также ровно на одну копейку.

Накануне концерн "Белнефтехим" объяснил, что повышение цен на топливо в Беларуси жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов республики . При этом в концерне отметили, что резкого удорожания не будет — цены будут расти поэтапно.

Кроме того в "Белнефтехиме" добавили, что Россия с 2015 года использует в нефтяном бизнесе налоговый маневр, согласно которой цена на российскую нефть для Беларуси постепенно приближается к мировой — чуть более чем за два года стоимость российского барреля для белорусских НПЗ выросла более чем на 75%.