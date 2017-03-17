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Спустя неделю топливо в Беларуси снова подорожало

18.03.2017 07:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Концерн "Белнефтехим" ровно через неделю увеличил стоимость литра топлива — бензин и дизель в субботу снова подорожали ровно на одну копейку.

Спустя неделю топливо в Беларуси снова подорожало
© Sputnik / Виктор Толочко
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С сегодняшнего дня литр бензина АИ92 стоит один рубль 13 копеек, АИ95 — один рубль 21 копейка, АИ98 — 1,32 рубля, дизельное топливо — 1,25 рубля, дизтопливо "Арктика" — 1,40 рубля.

До этого автомобильное топливо дорожало неделю назад, впервые с января 2015 года — цена увеличилась также ровно на одну копейку.

Накануне концерн "Белнефтехим" объяснил, что повышение цен на топливо в Беларуси жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов республики. При этом в концерне отметили, что резкого удорожания не будет — цены будут расти поэтапно.

Кроме того в "Белнефтехиме" добавили, что Россия с 2015 года использует в нефтяном бизнесе налоговый маневр, согласно которой цена на российскую нефть для Беларуси постепенно приближается к мировой — чуть более чем за два года стоимость российского барреля для белорусских НПЗ выросла более чем на 75%.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне "Белнефтехим" объяснил, почему топливо в Беларуси будет дорожать, однако концерн пообещал повышать цены не резко, а поэтапно.

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