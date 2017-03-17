Как начинали строить IT-деревню Сосновое, мы писали еще два года назад. Теперь тут полноценные улицы с яркими домами и шторками на окнах — люди понемногу обживаются. Впрочем, постоянных жителей еще не так много, а планы у застройщика большие: всего в деревне будет 140 домов, 86 из них уже сданы в эксплуатацию. Изюминка этой застройки в ее жителях. «Мы продали хрущевку в Минске, чтобы построить дом, — говорит Татьяна из дома № 10 по улице Солнечной. — И не жалеем, что переехали в Сосновое. Правда, есть нюансы, о которых мы даже не догадывались».





Напомним, «продвинутую» деревню застройщик ЗАО «ДСПМК-94» решил сделать на базе уже существующей Сосновой, рядом с Курганом Славы (12 км от МКАД). Одной из первых была построена улица с позитивным названием Солнечная. Дома на ней экономкласса, которые люди уже дополнили пристройками «под себя». Вид из окон или на поле, или на соседей — кому как повезло.





— Да куда тебя несет, в эту лужу! — кричал мужик на кобылу, которая шла по краю поля и вдруг остановилась, начала пить из лужи. Жеребенок, который бежал за возом, шлепнулся в грязь, стал кататься на спине. В городе, конечно, такого не увидишь. — Откуда еду? Так вон с той фермы, она же рабочая. Там телки стоят, бычки…





Эта ферма да еще лужа в начале улицы — и есть те «нюансы», о которых местная жительница Татьяна рассказывала в начале материала.









— Ферму обещали снести еще тогда, когда здесь начинали строиться. Но, как видите, она на месте. И если ветер в эту сторону — запах оттуда летит к нам. А впрочем, это не самая большая проблема. Есть и серьезнее. Например, документы на дом застройщик отдал только через восемь месяцев, чтобы оплачивать свет и воду, еле дождались договор. Из-за того что мы отказались вступать в ТСЖ, нам не дали ключи от второго шлагбаума. Получается, что дорогу строили за свои деньги, а ездить по ней не можем. Лужу, которая стоит в начале улицы Солнечной, никто не засыпает. Крыша в доме текла, углы были мокрые и покрывались плесенью — все это застройщик, хоть дом и на пятилетней гарантии, устранять не хотел. Пришлось чинить за свой счет.





Солидарна с Татьяной и соседка Ольга, которая проживает в доме № 2. Женщина перечисляет те же проблемы: крыша протекала, в ТСЖ не вступили и стали чуть ли не изгоями.

— Снег у нас не чистили из-за этого, освещения нормального до сих пор нет. Так зачем нам это ТСЖ с ежемесячным взносом 40 рублей? Те, кто туда вступил, не понимают, что лучше обслуживаться на балансе у государства. Вот, например, когда был прорыв трубы, аварийные службы отказывались устранять неполадку бесплатно. И это очень неудобно.



Соседи на улице Солнечной дружат семьями и не жалеют, что поменяли город на коттеджный поселок

Кроме улицы Солнечной, в деревне есть еще Радужная, Васильковая, Кленовая. Они строились позже, именно там проживает большая часть айтишников.



На улице Радужной строились в основном айтишники

— Солнечная — возможно, самая неайтишная улица, — шутит житель Радужной Павел. — Мы строились позже, по другим проектам (у застройщика можно заказать любой из 12 вариантов коттеджей от 80 до 314 квадратных метров. — Прим. TUT.BY), и, когда заселялись, ТСЖ уже существовало. Скорее всего, в том виде, в котором сейчас находится ТСЖ, оно будет ликвидироваться. В идеале мы хотели бы организовать свое ТСЖ, выбрать председателя и комплексно решать хозяйственные вопросы.

Павел заверил: не жалеет о том, что поменял город на деревню. Впрочем, Татьяна и Ольга тоже об этом говорили. Просто они хотят «нормального к себе отношения со стороны застройщика».





— Здесь скоростной интернет, — рассказывает Павел. — А еще соседи-единомышленники, мы дружим, ходим в гости друг к другу. Природа здесь красивая, а что близко ферма, так за несколько месяцев, что здесь живем, только пару раз слышали запах и ничего страшного в этом не видим. Моя девушка шутит, что в Швейцарии везде так пахнет.



Большая часть домов в IT-деревне Сосновое уже построена

Позитивно настроены и другие жители Радужной. Соглашаются, что «есть хозяйственные вопросы, нужно смотреть за строителями, чтобы не „накосячили“, но это все решаемо».

— Еще далеко не все заселились, но уже чувствуется, что у нас будут не изолированные коттеджи, владельцы которых живут каждый в своем мире, а сообщество единомышленников, которые готовы развивать поселок, делать его местом для комфортной жизни, — говорит Юлия. — То, как мы будем здесь жить, с каким настроем, зависит только от нас самих.



