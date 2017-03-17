﻿ Крепко держу, верчу, управлять хочу. Узнай автомобиль по рулевому колесу. 21.by
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Крепко держу, верчу, управлять хочу. Узнай автомобиль по рулевому колесу

18.03.2017 09:23 — Разное | Tut.by  
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Очередной тест AUTO.TUT.BY посвящен рулевому колесу. За время развития автомобилестроения какую только форму оно не приобретало: круглое с 1, 2, 3, 4-мя спицами, со скошенным сегментом или вообще отдаленно напоминающее круг. Но это все еще один из главных элементов управления автомобилем. Попробуйте определить марку и модель автомобиля по изображению рулевого колеса. Поехали…

 
 
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