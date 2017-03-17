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Член жюри КВН Юлий Гусман о "юмористическом оружии Кремля"

18.03.2017 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В новом исследовании Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom популярную телепередачу КВН назвали "юмористическим оружием Кремля". Авторы исследования уверены, что благодаря "КВН-машине" у Кремля есть "доступ к аудитории, готовой служить режиму".

В докладе также говорится о необходимости продолжать исследование аудитории КВН. Тем самым StratCom предлагает латвийскому военному ведомству, которое выступило заказчиком исследования, оплатить новый доклад, в котором будет ответ на вопрос: на кого именно влияет телепрограмма.

Свое мнение по поводу исследования на радио Sputnik высказал постоянный член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий, руководитель Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника" Юлий Гусман.

Член жюри КВН Юлий Гусман о "юмористическом оружии Кремля"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если считать, что все полезное, интересное и яркое является оружием или пиаром, который помогает стране и миру, то, конечно, наш Большой театр — это оружие культурное, и Бродвей с Голливудом такое же американское оружие. Когда Ватикан привозит к нам потрясающую выставку, это не оружие Ватикана и католиков против православных, это подарок и возможность увидеть выдающиеся образцы высокого искусства", — привел несколько сравнений Гусман.

Известный деятель культуры напомнил о том, что "Клуб веселых и находчивых" существует уже 56 лет, и все это время в КВН критикуют как российских, так и зарубежных руководителей. И за этот период ни разу не возникало мысли о том, что КВН был придуман НАТО как чье-то "интеллектуальное оружие".

"Надо молиться, чтобы у всех стран было только такое оружие, чтобы не бряцали ракетами, не кидались бомбами, ядерной пылью или военными лазерами, чтобы шла война интеллектуальная и творческая: кто лучше танцует, поет, рисует, чья молодежь остроумнее. И здесь КВН единственная игра не только у нас в стране, которая настолько значима и во времени, и в пространстве", — констатировал Гусман.

Комментарий постоянного члена жюри КВН, кинорежиссера, телеведущего, руководителя кинопремии "Ника" Юлия Гусмана о результатах исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 

 
 
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Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил юмористическую телепередачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации" российских...

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