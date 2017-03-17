В новом исследовании Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom популярную телепередачу КВН назвали "юмористическим оружием Кремля". Авторы исследования уверены, что благодаря "КВН-машине" у Кремля есть "доступ к аудитории, готовой служить режиму".

В докладе также говорится о необходимости продолжать исследование аудитории КВН. Тем самым StratCom предлагает латвийскому военному ведомству, которое выступило заказчиком исследования, оплатить новый доклад, в котором будет ответ на вопрос: на кого именно влияет телепрограмма.

Свое мнение по поводу исследования на радио Sputnik высказал постоянный член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий, руководитель Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств "Ника" Юлий Гусман.



© Sputnik / Виктор Толочко Армия меняет: полтора года воинской службы в лицах и судьбах

"Если считать, что все полезное, интересное и яркое является оружием или пиаром, который помогает стране и миру, то, конечно, наш Большой театр — это оружие культурное, и Бродвей с Голливудом такое же американское оружие. Когда Ватикан привозит к нам потрясающую выставку, это не оружие Ватикана и католиков против православных, это подарок и возможность увидеть выдающиеся образцы высокого искусства", — привел несколько сравнений Гусман.

Известный деятель культуры напомнил о том, что "Клуб веселых и находчивых" существует уже 56 лет, и все это время в КВН критикуют как российских, так и зарубежных руководителей. И за этот период ни разу не возникало мысли о том, что КВН был придуман НАТО как чье-то "интеллектуальное оружие".

"Надо молиться, чтобы у всех стран было только такое оружие, чтобы не бряцали ракетами, не кидались бомбами, ядерной пылью или военными лазерами, чтобы шла война интеллектуальная и творческая: кто лучше танцует, поет, рисует, чья молодежь остроумнее. И здесь КВН единственная игра не только у нас в стране, которая настолько значима и во времени, и в пространстве", — констатировал Гусман.

Комментарий постоянного члена жюри КВН, кинорежиссера, телеведущего, руководителя кинопремии "Ника" Юлия Гусмана о результатах исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom слушайте на радио Sputnik Беларусь.