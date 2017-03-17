Нам, LADY, 5 лет. Это возраст познания мира и радости новых открытий — первые шишки при попытке встать на ноги уже набиты, но готовность к новым урокам всё так же высока! А значит, «только небо, только ветер, только радость» впереди!

Свой первый юбилей мы отметили со всеми нашими читателями — в удобном и полезном режиме онлайн-мастер-классов.

Сегодня благодарим всех, кто разделил с нами наш праздник, и вспоминаем, как это было:

Руководитель LADY Светлана Зере раскрыла главный секрет: как родился и встал на ноги самый популярный женский ресурс страны LADY.TUT.BY. Хотите повторить? Нууу, не знаем, получится ли:)

Но вдохновиться на собственные подвиги можно, посмотрев обращение Светланы:

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После Ольга Рачко — победительница проекта «Леди Босс — 2015», антикризисный управляющий, руководитель журнала Icon и просто красавица рассказала о своём пути успеха. Рассказала честно: не только о взлетах, но и о провалах, неудачах… Всех тех камнях, которые встречает на своем пути сильная женщина!

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Татьяна Акимова, предприниматель с 20-летним стажем, организатор и ведущая крупных мероприятий образовательного характера, ведущая тренингов по ораторскому мастерству, тоже заглянула на наш день рождения! Татьяна рассказала, как быть уверенными и делать так, чтоб люди тебя не только слушали, но и слышали!

Татьяна Акимова:

— Люблю делиться с людьми тем, что знаю и умею. А здесь 5-летие такого интересного проекта, спасибо за приглашение! У меня остались впечатления до сих пор. Первое ощущение — это очень тёплая домашняя атмосфера, в которой комфортно находиться. Убеждена: какой руководитель, такие и люди его (ее) окружают. Внимание, улыбки, общение, интерес — что может быть лучше для человека?! Порадовало и то, что, оказывается, есть такое место, где ранее не знакомые тебе люди становятся сразу твоими собеседниками — и этому стоит поучиться. С таким окружением и сотрудницами, как у Светланы Зере, можно делать любые проекты!

«Ораторское мастерство: как повлиять на людей, чтобы они хотели вас слушать, запоминали и шли за вами» — вебинар ищите здесь:

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Приехала к нам на тортик и сама Любовь Черкашина! Гимнастка и тренер, бронзовая медалистка Олимпийских игр и многократный призёр чемпионатов мира по художественной гимнастике! Люба рассказала нам о том, что сама умеет лучше всего: выдерживать дикий ритм на пути к победе…

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Была у нас приготовлена и интересная встреча для мамочек! Оксана Калиновская, многодетная мама и заядлая путешественница, поделилась своим опытом поездок с детками и рассказала, как планировать самостоятельные путешествия. Все мелочи, неочевидные, но такие важные для мам и детей, в этом вебинаре!

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Оксана Калиновская:

— Почему я решила поднять эту тему? Потому что многие спрашивали, как мы путешествуем с детьми на автомобиле и не боимся, как мы выбираем маршрут, места посещения и т.п. Впечатления от вебинара остались очень хорошие: теплый прием, интересные гости и внимательный коллектив, готовый оказать поддержку. Это было для меня важно, так как я сейчас на восьмом месяце беременности:)

Спасибо всем-всем, кто организовывал и проводил это мероприятие, особенно Светлане Зере за теплый прием и чудесную атмосферу праздника!

Мы, LADY, за красоту и естественность! Иногда сочетать и то, и другое непросто… Но мы ищем и находим решения! Так, к нам пришла со своим популярным мастер-классом FaceFitness Наталья Дичковская, автор и руководитель проекта beOrganic.by. Спастись от морщин без инъекций и «накачать» скулы без пластики? Ещё как реально:

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Наталья Дичковская:

— Мне было очень приятно поздравить самый любимый женский портал lady.tut.by с пятилетием. Школа beOrganic.by уже давно сотрудничает с Леди, поэтому приглашение поучаствовать в вебинаре для читателей портала я принята без раздумий. 40 минут мы занимались фейсфитнесом — было весело и полезно! Спасибо!

Стали красотками, добились успехов в карьере, дома — гармония? Время заняться своим стилем, который расскажет окружающим о том, чего вы стоите! В помощь — вебинар Ольги Грибовой, преподавателя авторских программ по стилю и колористике, стилиста. Ответы на все ваши вопросы о том, что, куда и зачем носить — тут:

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Ольга Грибова:

— Надо чаще встречаться! Отличная идея живого общения с тем, кто постоянно читает и «впитывает» советы, участвует в обсуждениях. Я уверена, что такие встречи нужно делать чаще, дарить людям информацию и получать от них позитив и отличное настроение! LADY это и делают!

Лично для меня честь быть приглашенной именно на LADY и выступать среди отличных лекторов и интересных людей.

Я очень рада, что информация, которой я поделилась, была полезной и интересной читателям (а в этот день и зрителям). Я до сих пор получаю вопросы и отзывы.

С нетерпением жду новых встреч и проектов!

Читатели, а в этот день слушатели и зрители, тоже не оставались в стороне — делились впечатлениями, поздравлениями, своим опытом! А взамен — получали от нас подарки. Да, такой вот необычный день рождения — с подарками от именинниц! А на LADY всегда так!

А взамен — такие приятные слова! Вот одно из писем участницы дня рождения, которая выиграла возможность быть на празднике как онлайн, так и офлайн:

— Мне хочется сказать вам большое спасибо за приглашение на день рождения LADY, где царила такая классная, дружеская атмосфера! Это так здорово и волнительно!

На празднике я познакомилась с прекрасными женщинами — каждая из них рассказывала свои истории, делилась советами, это было так необычно! Еще большей неожиданностью стало для меня то, что мне пришлось быть в прямом эфире помощницей Татьяны Акимовой! Я попробовала себя в ораторском мастерстве, это был всплеск адреналина и незабываемый опыт!

Было душевно, трогательно! А придя домой, я пересмотрела все записи выступлений спикеров — это люди, у которых есть чему поучиться!

Разве я могла когда-нибудь представить себе, что такое бывает? Что читая мой любимый сайт для женщин каждый день, я могу ещё и быть приглашённой к вам на день рождения! Как здорово! И спасибо вам большое за такие подарки!

Кстати, про подарки! Наши щедрые партнеры никого не оставили без внимания. Натуральная люксовая косметика Comfort zone подарила мыло ручной работы, Pernik.by — красивые весенние пряники, Bio косметика — шампуни для красоты волос, BeOrganic.by — сертификаты на тренинг для женщин, которые заботятся о себе, Questoria вручила сертификаты на адреналиновые квесты, кафе «Гараж» порадовало приглашением на вкуснейшие десерты, а сохранять летнее настроение нам помогут сертификаты от салона «В гостях у солнца»!













Подарки достались самым активным, быстрым и верным читателям LADY:

Насте Крулевой, Дарье Туровой, Вале Петиной, Елене Третьяковой, Екатерине Корзун, Сергею Головкину, Ирине Андреевне, Елене Мысливец, Елене Красильниковой,

Марине Мельниковой, Наталье Ковальчук, Лизе Сандул, Катерине Гарбар, Екатерине Фроловой, Виктории (vdmood — Insta), Маргарите Трухан, Ольге Кравченко, Екатерине (your_katerina), Валерии (valho1302), Алене Трофимовой, Ире Дорошевич.

Компания «Краски праздника» создавала для нас праздничную атмосферу прекрасными воздушными шарами («Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!»), а волшебница-кондитер Татьяна Коржова поразила нас потрясающе красивым и вкусным тортом… Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть!

























Партнеры дня рождения LADY: