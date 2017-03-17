Нам, LADY, 5 лет. Это возраст познания мира и радости новых открытий — первые шишки при попытке встать на ноги уже набиты, но готовность к новым урокам всё так же высока! А значит, «только небо, только ветер, только радость» впереди!
Свой первый юбилей мы отметили со всеми нашими читателями — в удобном и полезном режиме онлайн-мастер-классов.
Сегодня благодарим всех, кто разделил с нами наш праздник, и вспоминаем, как это было:
Руководитель LADY Светлана Зере раскрыла главный секрет: как родился и встал на ноги самый популярный женский ресурс страны LADY.TUT.BY. Хотите повторить? Нууу, не знаем, получится ли:)
Но вдохновиться на собственные подвиги можно, посмотрев обращение Светланы:
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После Ольга Рачко — победительница проекта «Леди Босс — 2015», антикризисный управляющий, руководитель журнала Icon и просто красавица рассказала о своём пути успеха. Рассказала честно: не только о взлетах, но и о провалах, неудачах… Всех тех камнях, которые встречает на своем пути сильная женщина!
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Татьяна Акимова, предприниматель с 20-летним стажем, организатор и ведущая крупных мероприятий образовательного характера, ведущая тренингов по ораторскому мастерству, тоже заглянула на наш день рождения! Татьяна рассказала, как быть уверенными и делать так, чтоб люди тебя не только слушали, но и слышали!
Татьяна Акимова:
— Люблю делиться с людьми тем, что знаю и умею. А здесь 5-летие такого интересного проекта, спасибо за приглашение! У меня остались впечатления до сих пор. Первое ощущение — это очень тёплая домашняя атмосфера, в которой комфортно находиться. Убеждена: какой руководитель, такие и люди его (ее) окружают. Внимание, улыбки, общение, интерес — что может быть лучше для человека?! Порадовало и то, что, оказывается, есть такое место, где ранее не знакомые тебе люди становятся сразу твоими собеседниками — и этому стоит поучиться. С таким окружением и сотрудницами, как у Светланы Зере, можно делать любые проекты!
«Ораторское мастерство: как повлиять на людей, чтобы они хотели вас слушать, запоминали и шли за вами» — вебинар ищите здесь:
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Приехала к нам на тортик и сама Любовь Черкашина! Гимнастка и тренер, бронзовая медалистка Олимпийских игр и многократный призёр чемпионатов мира по художественной гимнастике! Люба рассказала нам о том, что сама умеет лучше всего: выдерживать дикий ритм на пути к победе…
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Была у нас приготовлена и интересная встреча для мамочек! Оксана Калиновская, многодетная мама и заядлая путешественница, поделилась своим опытом поездок с детками и рассказала, как планировать самостоятельные путешествия. Все мелочи, неочевидные, но такие важные для мам и детей, в этом вебинаре!
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Оксана Калиновская:
— Почему я решила поднять эту тему? Потому что многие спрашивали, как мы путешествуем с детьми на автомобиле и не боимся, как мы выбираем маршрут, места посещения и т.п. Впечатления от вебинара остались очень хорошие: теплый прием, интересные гости и внимательный коллектив, готовый оказать поддержку. Это было для меня важно, так как я сейчас на восьмом месяце беременности:)
Спасибо всем-всем, кто организовывал и проводил это мероприятие, особенно Светлане Зере за теплый прием и чудесную атмосферу праздника!
Мы, LADY, за красоту и естественность! Иногда сочетать и то, и другое непросто… Но мы ищем и находим решения! Так, к нам пришла со своим популярным мастер-классом FaceFitness Наталья Дичковская, автор и руководитель проекта beOrganic.by. Спастись от морщин без инъекций и «накачать» скулы без пластики? Ещё как реально:
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Наталья Дичковская:
— Мне было очень приятно поздравить самый любимый женский портал lady.tut.by с пятилетием. Школа beOrganic.by уже давно сотрудничает с Леди, поэтому приглашение поучаствовать в вебинаре для читателей портала я принята без раздумий. 40 минут мы занимались фейсфитнесом — было весело и полезно! Спасибо!
Стали красотками, добились успехов в карьере, дома — гармония? Время заняться своим стилем, который расскажет окружающим о том, чего вы стоите! В помощь — вебинар Ольги Грибовой, преподавателя авторских программ по стилю и колористике, стилиста. Ответы на все ваши вопросы о том, что, куда и зачем носить — тут:
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Ольга Грибова:
— Надо чаще встречаться! Отличная идея живого общения с тем, кто постоянно читает и «впитывает» советы, участвует в обсуждениях. Я уверена, что такие встречи нужно делать чаще, дарить людям информацию и получать от них позитив и отличное настроение! LADY это и делают!
Лично для меня честь быть приглашенной именно на LADY и выступать среди отличных лекторов и интересных людей.
Я очень рада, что информация, которой я поделилась, была полезной и интересной читателям (а в этот день и зрителям). Я до сих пор получаю вопросы и отзывы.
С нетерпением жду новых встреч и проектов!
Читатели, а в этот день слушатели и зрители, тоже не оставались в стороне — делились впечатлениями, поздравлениями, своим опытом! А взамен — получали от нас подарки. Да, такой вот необычный день рождения — с подарками от именинниц! А на LADY всегда так!
А взамен — такие приятные слова! Вот одно из писем участницы дня рождения, которая выиграла возможность быть на празднике как онлайн, так и офлайн:
— Мне хочется сказать вам большое спасибо за приглашение на день рождения LADY, где царила такая классная, дружеская атмосфера! Это так здорово и волнительно!
На празднике я познакомилась с прекрасными женщинами — каждая из них рассказывала свои истории, делилась советами, это было так необычно! Еще большей неожиданностью стало для меня то, что мне пришлось быть в прямом эфире помощницей Татьяны Акимовой! Я попробовала себя в ораторском мастерстве, это был всплеск адреналина и незабываемый опыт!
Было душевно, трогательно! А придя домой, я пересмотрела все записи выступлений спикеров — это люди, у которых есть чему поучиться!
Разве я могла когда-нибудь представить себе, что такое бывает? Что читая мой любимый сайт для женщин каждый день, я могу ещё и быть приглашённой к вам на день рождения! Как здорово! И спасибо вам большое за такие подарки!
Кстати, про подарки! Наши щедрые партнеры никого не оставили без внимания. Натуральная люксовая косметикаComfort zoneподарила мыло ручной работы,Pernik.by— красивые весенние пряники,Bio косметика— шампуни для красоты волос,BeOrganic.by— сертификаты на тренинг для женщин, которые заботятся о себе,Questoriaвручила сертификаты на адреналиновые квесты,кафе «Гараж»порадовало приглашением на вкуснейшие десерты, а сохранять летнее настроение нам помогут сертификаты от салона«В гостях у солнца»!
Подарки достались самым активным, быстрым и верным читателям LADY:
Компания «Краски праздника»создавала для нас праздничную атмосферу прекрасными воздушными шарами («Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!»), а волшебница-кондитерТатьяна Коржовапоразила нас потрясающе красивым и вкусным тортом… Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть!
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