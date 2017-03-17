Ольга Рыжикова и Тео — тот самый случай, когда людей иначе как «сладкой парочкой» не назовешь. Они вместе ведут передачи на ТВ, вместе поют и снимают совместные клипы. Повсюду вместе: как нитка за иголкой.

О том, как не надоесть друг другу, находясь почти 24 часа в сутки вдвоем, какие недостатки можно простить ради любви и кто в семье — главный ревнивец, — в интервью с Ольгой и Тео.





— До того как пожениться, вы много лет дружили. Могли ли вы когда-то предположить такое развитие событий? И как определить тот самый момент, когда дружба перерастает в любовь?

Ольга: Мы не просто дружили, мы работали вместе, писали песни. Созванивались и очень уважительно относились друг к другу. Нет, если бы кто-то на заре нашего знакомства сказал, что мы станем парой, — я бы точно не поверила.

Тео: Мы познакомились, когда Оле было 18 лет. Да и я еще был юнцом. Много раз мы теперь уже, будучи близкими людьми, моделировали ситуацию: а что, если бы тогда, с первого взгляда!.. Но сходимся во мнении, что тогда в силу возраста, скорее всего, не смогли бы по достоинству оценить друг друга.

О: Но, кстати, Тео мне сразу понравился. А вот я его совсем не впечатлила. Уже сейчас он признается: «Ну как мне было в тебя влюбиться?! Ты ж совсем еще „дитё“ была! Учебники, библиотека, юношеский максимализм…»





Т: Момент, когда дружба становится любовью, определить и предсказать, наверное, нельзя. Просто нужно повнимательнее относиться к интуиции, да и сердце слушать. Как говорится, удивительное рядом!

— Как начинался ваш роман? Чем удивляли, как завоевывали любовь друг друга в самом начале отношений?

О: Наш роман начался как-то неожиданно для нас самих. Ведь когда мы начали встречаться, ходить в кино и на свидания, мы уже, по сути, были не чужими людьми. Просто с каждым днем хотелось видеться все чаще, разговаривать все больше, обнимать крепче, чаще держать за руку. А потом и вовсе стало понятно, что 24 часов в сутках мало, чтобы насладиться компанией друг друга.

Т: Самое приятное, что сегодня практически ничего в нас и нашем отношении друг к другу не изменилось с момента ухаживаний и первых свиданий. Все так же хочется удивлять, радовать, завоевывать. Просто сейчас мы часто без слов понимаем: по глазам, по взглядам. А стараться нужно всегда. И сейчас особенно. Ведь мы не просто встречаемся, влюблены. Мы ­семья. А это самое дорогое, что может быть у человека.





— Согласны ли вы с мнением, что отношения, которым предшествовала долгая дружба, чаще успешны, чем те, которые рождаются внезапно?

Т: Отношения — это вообще очень непростой механизм, и сложно сказать, как сделать их успешными. Если бы был такой рецепт любви, все люди на Земле, пожалуй, сначала дружили бы, а потом влюблялись и создавали крепкие семьи.

О: Если и предположить, что такой тип отношений надежнее и крепче, то, пожалуй, лишь потому, что люди, которые знали друг друга долгое время, готовы принять человека таким, какой он есть. Адекватно его оценивая. Все его плюсы и минусы. То есть, есть шанс избежать синдрома розовых очков.





— Вы вместе ведете утреннюю передачу, поете совместные песни и снимаете клипы, вместе появляетесь в свете. Как в таком режиме (когда почти 24 часа в сутки вместе) не надоесть и не приесться друг другу?

Т: Нам повезло. Наша работа — дарить людям праздник. Вдвойне приятно делать это вместе. А для того чтобы не надоесть друг другу, нужно просто встретить однажды очень правильного человека. Своего. Да, бывает непросто. График артиста рваный, неопределенный. Часто не высыпаемся, переезды по городам и т.д. Но мы стараемся все рабочие и творческие вопросы оставлять в студии, на съемочной площадке, на сцене. Но, скажем честно, профессия у нас такая, что это не всегда получается. Все-таки адреналин, эмоции. Не всегда удается дома на 100% выключаться из рабочей суеты и полностью абстрагироваться.





О: Говоря о совместной работе, мне лично кажется, что нам очень и очень повезло. По этому поводу мы сами себе порой тихонько завидуем. Не раз размышляли о том, как же трудно людям, у которых рабочие графики никак не пересекаются, людям, которые видятся утром час до работы и вечером после — тоже час-другой. Уставшие, не понимающие специфики работы друг друга… Как трудно им, наверное, сохранять такие же теплые чувства, быть внимательными друг к другу, нежными! Ведь по сути большую часть жизни человек проводит на работе. А мы это делаем вместе!

— Говорят, что любовь, — это когда любишь в человеке даже недостатки. За какие недостатки вы любите друг друга?

О: Ох! У меня часто случается пересол!.. Но Тео все равно старается есть блюдо с аппетитом.

Т: Получается, Олин недостаток перерастает в мое достоинство. Шучу. Ну, все мы не без изъянов. Вот Оля, например, ну очень долго собирается, прежде чем выйти из дома, и мы часто из-за этого опаздываем. Но я привык. Завариваю себе чашечку кофе, листаю ленту новостей. Все равно ведь быстрее не будет, если начну каждую минуту подгонять. Зато потом вся такая счастливая, нарядная, с ровными стрелками, шутя говорит мне: «Готова! Выходим! Ну, долго тебя ждать?» Вместе посмеемся и едем. Вот за такие женские премудрости и люблю!





О: А у Тео, например, другая привычка. Каждый раз перед каким-нибудь ранним подъемом, особенно перед прямым эфиром программы «Добрай ранiцы, Беларусь!», в момент, когда ну ооочень нужно укладываться и спать, у Тео находятся неотложные дела: срочно нужно что-то найти в шкафу, проверить содержимое флешки, ответить на е-мэйл, перезвонить другу и т.д. и т.п. И таких дел великое множество. И каждый раз за пару часов до сна я спрашиваю: не забыл ли ты чего? Но, как нарочно, о своих важных срочных делах Тео вспоминает, как только в спальне гаснет свет. Ну, как тут не засмеяться и не обнять покрепче?

— Вы оба — люди публичные, очень популярные и привлекательные. Как удается справляться с ревностью, которая наверняка периодически возникает?

О: Ох! Да, это маленькое испытание, которое мы проходим каждый день. Но получается так: я ревную, а Тео мужественно справляется с моей ревностью.

Т: Ну, а если серьезно: не стоит давать поводов для ревности. И даже публичный человек при желании может управлять эмоциями фанатов и не допускать лишних разговоров, встреч и звонков. Было бы желание. Вернее, не будет желания найти лишние приключения — не будет и приключений.





— Если ссоритесь, то из-за чего, как правило? Кто первым идет мириться и каким образом?

О: Ну, тут все просто у нас: кто виноват, тот и идет первым мириться. Слава Богу, до серьезных ссор дело не доходило. А локальные вспышки гасим улыбками и обнимашками. Благо этого пока достаточно.

Т: Вообще, мы оба по характеру люди легкие, как нам кажется. Я рад, что Оля не пилит меня по пустякам, типа: зачем вещи разбрасываешь, почему мусор не вынес и т.д. Да и я стараюсь не нарушать зону личного пространства, не включать знатока по всем вопросам и оставлять свободу выбора во всем. От малых бытовых вещей до глобального.





— Есть ли у вас совместные хобби, увлечения? Или считаете, что хотя бы хобби у каждого должно быть собственное?

О: В этом деле как уж получается. Скорее, у каждого свое. Хорошо, если интересы совпадают. Но вот насиловать себя неинтересным хобби только ради своей половинки — глупая затея, пожалуй. Вот Тео, например, любит с друзьями на рыбалку на Припять ездить. Я рыбалкой не увлекаюсь совсем. Зато помогаю всегда ему с вещами: все собрать, подготовить, продукты вместе закупаем. Да с запасом (рыбы ведь все равно чаще всего не бывает!..).

Т: А Оля, например, любит стихи писать. Да вот настолько увлеклась этим хобби, что сейчас готовится к большому авторскому вечеру (30 марта в КЗ «Минск»). Много лет она пишет песни для разных артистов: и российских, и белорусских. Сегодня песни на ее стихи поют Лев Лещенко, Александр Серов, Инна Афанасьева, Руслан Алехно, Алена Ланская и много-много других замечательных артистов. Что уж тут сказать: у меня и у самого в репертуаре есть песни на Олины стихи. Кстати, трек «На полпути» был написан и записан задолго до начала наших отношений.





— Вот сейчас как раз отбушевали праздники, из-за которых все ломали голову, что же подарить своим половинкам. А какими подарками друг друга удивляете вы?

Т: Мы стараемся удивлять не по календарным дням. Конечно, знаки внимания в виде цветов и маленьких приятностей — это обязательно. Но вообще, мы больше любим праздновать наши собственные даты. И неважно, что это не выходные дни. Для нас они самые ценные и настоящие — наши семейные праздники.

О: С подарками, кстати, мне проще, чем Тео. Я идеально могу подобрать для него одежду по размеру. Без примерки и сантиметра. Один из самых удачных подарков — это большой велосипед-лимузин. Тот самый из нашего клипа «Нам очень».

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— Есть ли у вас какой-то свой собственный «семейный устав», негласные правила, что-то такое, благодаря чему вам удается не только жить мирно и сохранять семейный очаг, но и распалять костер любви все больше?

Т: Да. Есть у нас такое правило, и называется оно — «наши воскресенья». Это значит, что в этот день недели мы стараемся не назначать съемки, концерты, интервью и рабочие встречи. Любим ходить куда-нибудь с друзьями или на велосипеде покататься. Так, чтобы с остановками на мороженко и попкорн. Или в кино ходим. В общем, все как у всех нормальных людей.

О: А семейный очаг — главное, к нему не подпускать чужих людей, которые могут разжечь огонь там, где это совсем не нужно. И ценить радость простых вещей, особенно тех, которые касаются ваших любимых. Беречь их изо всех сил и любить с каждым днем все сильнее.