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8 причин, по которым мы любим Эмму Уотсон

18.03.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе в столичный прокат вышел долгожданный фильм «Красавица и чудовище» лауреата премии «Оскар» Билла Кондана. Главную роль в фильме исполнила одна из самых успешных молодых актрис мира, британская икона стиля Эмма Уотсон. LADY собирается на фильм, вспоминает достижения актрисы и признается в любви умной и смелой «Гермионе Грейнджер».


Эмма выступает за права женщин. С 2014 года она помогает структуре «ООН-женщины», в частности, актриса запустила кампанию HeForShe, которая борется с гендерным неравенством.

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Она талантливая актриса. В девять лет Эмма прошла кастинги на роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, не имея никакого актерского опыта. Но этот факт не помешал девушке добиться успеха и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, став самой высокооплачиваемой актрисой десятилетия.


Эмма обожает читать: она устраивает книжные флешмобы и даже руководит собственным книжным клубом Our Shared Shelf. В списке ее любимых авторов — Джон Грин, Кадзуо Исигуро, Шерил Стрэйд и Глория Станейм.


Эмма очень умна. Она окончила университет Брауна, входящий в элитную Лигу плюща, где получила степень бакалавра по английской литературе.


Уотсон стильно одевается — она была лицом таких брендов, как «Burberry», «Lancôme» и «Сhanel». Актриса воспринимает моду не как «набор шмоток», а как искусство, которое она в числе прочего изучала в колледже.


Эмма сертифицированный преподаватель йоги. Она говорит что йога — это «настоящий якорь» в ее сумасшедшей жизни.


Она любит животных. Во время работы над «Гарри Поттером» Эмме нравилось возиться с животными, которых снимали в фильме, а сейчас девушка держит двух котов ­- Баблса и Домино.


Она непосредственная, честная и ироничная.



 
 
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LADY собирается на фильм "Красавица и чудовище", вспоминает достижения актрисы и признается в любви умной и смелой "Гермионе Грейнджер".

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