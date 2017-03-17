Глянцевые журналы и соцсети диктуют правила в современном мире. Красота — теперь не то, чем родители одарили, а результат кропотливой ежедневной работы над собой. Видя безупречных моделей, которые смотрят на нас с обложек глянца и ТВ, невольно начинаешь задумываться о неидеальности своей внешности и проблемах, которые часто выдуманы или утрированы. В частности, речь про «бич» современности и главный страх всех женщин — целлюлит. В этой статье мы обсудим мифы о целлюлите, которые тревожат каждую современную женщину.

Наталья Лелюх, акушер-гинеколог, рассказала, почему целлюлит называют главным мифом столетия.





Начнём с главного:

Целлюлит изначально — это не «ушки» на бедрах и рыхлая кожа на ногах, а воспаление.

Если изменения кожи, которые вы называете целлюлитом, однажды у вас появились, они останутся с вами навсегда.

Кремы и массажи против «целлюлита» не работают, но выход есть. Об этом читайте далее.

Когда мы говорим о целлюлите, следует помнить, что в самом названии проблемы есть подмена понятий. Целлюлит — воспаление жировой клетчатки (фото не публикуем ввиду непривлекательности картинки). А «целлюлит» в нашем понимании называется гиноидная липодистрофия — рыхлая деформированная кожа в области бедер, ягодиц, которая встречается у более чем 80% женщин.

Но проблема «целлюлита» — это не только проблема эстетики и красоты. Это следствие нарушения микроциркуляции (термин, объединяющий кровоотток и лимфоотток в организме), что часто ведет к еще более серьезным проблемам со здоровьем.

Многих интересует вопрос, почему появляется «целлюлит», ведь он безобразит ножки даже самых худеньких девушек. «Целлюлит» не равняется лишнему весу.





Причины появления «целлюлита»:

воздействие гормонов стресса; неправильное питание; малоподвижный образ жизни и наличие вредных привычек.





На фото выше видна разница кожи с «целлюлитом» и без. Основная причина возникновения «целлюлита» — нарушение кровоснабжения, его замедление, из-за чего клетки организма недополучают кислород и необходимые ему питательные вещества. В том месте, где клетки голодают, они накапливают жир, вместе с токсинами и вредными веществами, которые, в свою очередь, также не выводятся из-за замедленного кровоснабжения. Выводом вредных веществ и их обезвреживанием занимается лимфатическая система. При замедлении кровотока и появлении отека в межклеточном пространстве происходит формирование порочного круга по появлению еще большего отека, что в итоге еще больше замедляет циркуляцию по кровеносным и лимфатическим сосудам.

Как появляется «целлюлит»:

накапливается излишняя жидкость, и появляются отеки внутри самой клетки; межклеточная жидкость давит на клетки и на сосуды, вызывая межтканевой отек, а это уже нарушает поступление крови в подкожный жир, жировые клетки переходят на режим энергосбережения; лимфа не справляется с объемом жидкости, которую нужно вывести; белок, он же коллаген, начинает синтезироваться клетками соединительной ткани (фибробластами), которые активизируются в условиях гипоксии и нарушений микроциркуляции; синтезированный коллаген образуется вокруг жировых клеток и не выпускает их, соединения теряют эластичность. Поэтому, однажды появившись, «целлюлит» останется навсегда.

Стадии «целлюлита»:

На фото вы можете наглядно рассмотреть стадии «целлюлита», с которыми сталкивается практически каждая женщина.





Логически возникает вопрос: что делать, если появился «целлюлит». Для начала сделайте глубокий вдох и забудьте про рекламу и раскрученные средства: антицеллюлитные кремы имеют краткосрочное действие: они вызывают межтканевой отек, то есть маскируют внешне и усугубляют проблему внутренне, собственно, бугорки выравниваются только на короткий период; массажи, после которых остаются синяки: не самая полезная процедура. Дело в том, что травматический массаж ломает систему микроциркуляции (об этом говорят синяки — синяк, это вылившаяся из разорванных сосудов кровь). Также мы имеем порванные сосуды и, как следствие, рубцы; препараты в виде таблеток, которые уменьшают отек, но никак не действуют на уже сформировавшиеся рубцы и коллагеновые блоки. Поэтому смысла их принимать практически нет.

Что помогает при «целлюлите»:

лимфодренажный массаж без синяков: улучшается отток лимфы, а вместе с ней и накопившейся гадости; кавитация — процедура, когда на проблемную область воздействуют с помощью ультразвука, но эффект от такой процедуры очень кратковременный; но главные киты в борьбе с целлюлитом — постоянное движение + правильное питание с основой «белки и овощи».

Этот тандем нужно сделать образом жизни навсегда, иначе эффект избавления от «целлюлита» будет очень недолговечным.

Стоит помнить, что бьюти-индустрия — огромный бизнес, в котором заинтересованы big bosses, а это значит, что и тема «целлюлита» будет раскручиваться. С проблемой «целлюлита» рано или поздно столкнутся все, конечно, в той или иной степени. Но ведь стоит только себя полюбить, с «целлюлитом» или без, окружающие также будут воспринимать вас как красавицу. Стоит меньше думать о проблеме, а в любой ситуации и при свободной минутке — приседать: физнагрузка улучшает отток лимфы, да и накачанная попа еще никому не мешала.

Вот какие упражнения рекомендуются в борьбе с «целлюлитом»

Приседания:





Для выполнения этого упражнения расставьте ноги чуть шире плеч, носки вывернуты наружу. Хорошо втяните живот. Следите за тем, чтобы положение тела было устойчивым. На вдохе присядьте, живот при этом должен оставаться напряженным. Обратите внимание, чтобы колени не «выходили» за уровень пальцев ног.

На выходе вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение в медленном темпе 25 раз.

Махи ногой вверх





Это упражнение не только отлично «гоняет» целлюлит, но и укрепляет ягодичные мышцы, делая попу «твердой, как орех». Для его выполнения лягте на левый бок, левую руку руку согните в локте и положите под голову, правая — в свободном положении. Левая нога упирается в пол пальцами, правая — вытянутая. Не забудьте также хорошо напрячь пресс.

На выдохе поднимите ногу максимально вверх. Следите, чтобы она не сгибалась в колене. Нижняя нога при этом также должна быть слегка напряжена. Выполните по 25 махов на каждую сторону. Движение выполняется в среднем темпе.

Махи ногой в стороны

Исходное положение — такое же, как и в предыдущем упражнении. Обязательно следите, чтобы тело не провисало. Для этого нужно выровнять спину и втянуть живот. Поднимите верхнюю вытянутую ногу до уровня бедер. На вдохе отведите ногу максимально вперед, зафиксируйте движения, на выдохе — максимально назад. Туловище при этом двигаться не должно.

Поначалу очень сложно зафиксировать туловище так, чтобы оно не двигалось (а сделать это можно только благодаря напряженному животу). Однако со временем у вас все получится.

Выполните 20 циклов вперед-назад на каждую ногу.

Подъем ног





Для выполнения этого упражнения встаньте на четвереньки. Руки должны находиться прямо под плечами, прогиб в пояснице исключен. На вдохе поднимите правую ногу, согнутую в колене вверх (носок натянут), на выдохе опустите вниз. Сделайте 25 повторений, после чего выпрямите правую ногу, вытянув колено, и сделайте еще 15 подъемов прямой ноги.

Повторите такие же движения для левой ноги. Отдых между сменой ног исключается.