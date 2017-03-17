В феврале риелторы рассказали , что на вторичном рынке жилья квартиры с ремонтами не пользуются популярностью. По их словам, покупателям вовсе неважно, сколько продавцы вложили средств в ремонт, особенно если он старше пяти лет. С другой стороны, можно понять и продавцов — средства вложены от души, как в материалы, так и в дизайн.

REALTY.TUT.BY публикует подборку фото самых удивительных дизайнерских квартир, выставленных на продажу в открытых источниках.

В средиземноморском стиле с элементами архитектуры Гауди

Эта четырехкомнатная квартира общей площадью 114 квадратных метров создавалась «для ценителей средиземноморского стиля и архитектуры Гауди» и, наверное, поэтому напоминает огромный бассейн. В объявлении также говорится, что жилье «обладает очень легкой аурой и воздушностью», оно «для «тех, кто не любит унывать, для ярких и жизнерадостных людей».

В описании квартиры не сказано, в каком году был сделан ремонт, но цветовое решение точно попало в тренд 2017 года — сейчас в моде все оттенки синего.

Дом 2002 года постройки находится в районе станции метро Пушкинская. Квартиру продают за 195 тысяч долларов, по 1717 долларов за «квадрат» средиземноморской красоты.















С камином и бильярдной комнатой

Восьмикомнатная квартира на улице Гая продается с мебелью и бытовой техникой. Общая площадь — 320 квадратных метров. И, конечно же, с разными дизайнерскими штучками: небесным потолком, волнообразными стенами, арками и колоннами. В объявлении не сказано, в каком году был сделан ремонт, но цветовое решение квартиры тоже попало в тренд 2017 года. Также здесь есть камин, бильярдная и спортзал. Жилье продают за 525 тысяч долларов.















С домашним кинотеатром в пещере

Трехкомнатная сталинка на проспекте Независимости, 37 продается за 260 тысяч долларов. За эти деньги покупателю достанется 86 квадратных метров с грамотной перепланировкой и дизайнерским ремонтом. В объявлении сказано, что квартира очень функциональная, в ней есть все — встроенная кухня, техника, шкафы-купе, мебель, джакузи. И даже домашний кинотеатр, оборудованный в проходной комнате, которая стилизована под пещеру.













Лофт со стрит-артом

Эта необычная квартира на улице Энгельса, 18 несколько лет сдавалась в аренду. Теперь выставлена на продажу за 210 тысяч долларов. Квартира двухуровневая (перепланировка из однокомнатной), общей площадью 68 квадратных метров, с дизайнерским ремонтом.





















Заезжай и живи

Сталинка с призывом «Звоните — ждем покупателя!» и дизайнерским ремонтом продается всего за 122 тысячи долларов. Общая площадь квартиры — 77 квадратных метров. В объявлении также говорится, что жилье полностью готово к проживанию, — заезжай и живи.











