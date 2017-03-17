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Бензина на копейку: «Белнефтехим» опять повысил стоимость топлива
18.03.2017 11:28 — Разное | Ежедневник
newsforbreakfast.ru
Как и неделю назад, цена литра бензина и дизтоплива с 18 марта выросла на 1 копейку.
В настоящее время на АЗС АИ92 можно купить за 1,13 рубля, АИ95 – за 1,21 рубля, АИ98 – за 1,32 рубля, ДТ – за 1,25 рубля.
«Белнефтехим» предупреждает, что «что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным».
Необходимость повышения цены, подчеркивают в ведомстве, обусловлена конъюнктурой, при которой «рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной».
«Чтобы белорусский потребитель и далее получал продукт самого высокого класса и по умеренной цене, необходимо дальнейшее развитие НПЗ – усовершенствование производства, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции до требований перспективных мировых стандартов качества. Только в 2017 году на финансирование инвестиционных проектов белорусской нефтепереработки необходимо направить более 400 млн долларов», -отмечается в сообщении «Белнефтехима».
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Как и неделю назад, цена литра бензина и дизтоплива с 18 марта выросла на 1 копейку.
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