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Как и неделю назад, цена литра бензина и дизтоплива с 18 марта выросла на 1 копейку.

В настоящее время на АЗС АИ92 можно купить за 1,13 рубля, АИ95 – за 1,21 рубля, АИ98 – за 1,32 рубля, ДТ – за 1,25 рубля.

«Белнефтехим» предупреждает, что «что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным».

Необходимость повышения цены, подчеркивают в ведомстве, обусловлена конъюнктурой, при которой «рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной».

«Чтобы белорусский потребитель и далее получал продукт самого высокого класса и по умеренной цене, необходимо дальнейшее развитие НПЗ – усовершенствование производства, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции до требований перспективных мировых стандартов качества. Только в 2017 году на финансирование инвестиционных проектов белорусской нефтепереработки необходимо направить более 400 млн долларов», -отмечается в сообщении «Белнефтехима».