На вопрос, когда белорусам ждать очередного повышения цены на топливо и что за тактику избрал «Белнефтехим» — подорожание на 1 копейку в неделю, заместитель председателя концерна Виталий Павлов во время прямой линии ответил, что концерн будет следовать принятому решению повышать цену планово и постепенно, исходя из конъюнктуры рынка. Но когда произойдет следующее подорожание — представитель концерна затруднился ответить.

— Я не могу сказать, что топливо подорожает через неделю, две или через месяц. Все будет зависеть от многих факторов, экономической ситуации. К тому же мы изучаем мнение людей после повышения цены на топливо. Стоимость талончика ведь тоже увеличивается. Мы понимаем, что любое повышение цены неизбежно приводит к негативным комментариям в наш адрес, неважно, будет рост на 1 копейку или сразу на какую-то серьезную сумму.

Представитель концерна отметил, что стоимость топлива в Беларуси самая низкая по сравнению со странами, граничащими с нашим государством.

— Прибалтика, Польша — цена доходит до полутора евро, Украина — 85 центов, Россия — 65−68 центов. В Беларуси — 62 цента. Конечно, хотелось бы и 1,2 евро за литр бензина. Но нельзя не учитывать разную экономическую ситуацию в Беларуси и Польше, например, и понимать, что это слишком высокая цена для наших людей. В Беларуси дешевый бензин — наверное, уже дешевле литра бутилированной воды (литр бутилированной воды в среднем стоит 60−80 копеек. — Прим. ТUT.BY) или моющего средства (цены начинаются от 90 копеек. — Прим. TUT.BY). Но ведь разлить воду в бутылку и пройти сложный технологический процесс для изготовления топлива, которое соответствует европейским стандартам, — две большие разницы.