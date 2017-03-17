Вечером 17 марта в Светлогорске автомобиль скорой помощи сбил 15-летнюю девочку. Медики оказали первую помощь на месте происшествия и доставили ее в больницу. Сейчас девочка в коме.

Как рассказал AUTO.TUT.BY пресс-офицер Светлогорской ГАИ Станислав Беницевич, девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин.

— Скорая ехала по улице Социалистической со стороны улицы Авиационной. Девочка выбежала на проезжую часть и водитель скорой совершил наезд. Пострадавшая получила серьезные травмы. Сейчас она в реанимации в состоянии комы, — отметил пресс-офицер.

Сотрудники Светлогорской ГАИ просят очевидцев аварии сообщить об этом по телефонам: 8 (02342) 5−17−17, 8 (044) 730-59-44.