|
ЕС призвал Минск освободить задержанных на акциях «нетунеядцев»
18.03.2017 11:41 — Разное | Ежедневник
u24.news
«Задержанные недавно мирные демонстранты, в их числе освещавшие события журналисты, должны быть немедленно освобождены», - говорится в сообщении Европейского союза.
Европейский союз считает акции протеста против декрета «О тунеядстве», проходящие последние недели в Беларуси, признаком наличия в стране потребности в демократических преобразованиях. Это следует из распространенного внешнеполитической службой ЕС пресс-релиза.
«Последние события в Беларуси подчеркивают ясную необходимость во все более широком процессе демократизации страны. Свобода союзов и собраний должна быть обеспечена, - говорится в заявлении. - Задержанные недавно мирные демонстранты, в их числе освещавшие события журналисты, должны быть немедленно освобождены».
Отмечается, что ЕС предан идее «стабильного, демократического и процветающего» будущего Беларуси и благосостояния ее граждан. Для достижения этой цели Брюссель готов продолжать работу со всеми заинтересованными сторонами, отмечается в пресс-релизе. Ключевыми для формирования отношения ЕС к Минску будут оставаться «шаги белорусского правительства по уважению основных свобод, закона и прав человека».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Задержанные недавно мирные демонстранты, в их числе освещавшие события журналисты, должны быть немедленно освобождены», - говорится в сообщении Европейского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии