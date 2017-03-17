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«Задержанные недавно мирные демонстранты, в их числе освещавшие события журналисты, должны быть немедленно освобождены», - говорится в сообщении Европейского союза.

Европейский союз считает акции протеста против декрета «О тунеядстве», проходящие последние недели в Беларуси, признаком наличия в стране потребности в демократических преобразованиях. Это следует из распространенного внешнеполитической службой ЕС пресс-релиза.

«Последние события в Беларуси подчеркивают ясную необходимость во все более широком процессе демократизации страны. Свобода союзов и собраний должна быть обеспечена, - говорится в заявлении. - Задержанные недавно мирные демонстранты, в их числе освещавшие события журналисты, должны быть немедленно освобождены».

Отмечается, что ЕС предан идее «стабильного, демократического и процветающего» будущего Беларуси и благосостояния ее граждан. Для достижения этой цели Брюссель готов продолжать работу со всеми заинтересованными сторонами, отмечается в пресс-релизе. Ключевыми для формирования отношения ЕС к Минску будут оставаться «шаги белорусского правительства по уважению основных свобод, закона и прав человека».