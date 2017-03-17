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Disney выплатит 3,8 миллиона долларов за удержание зарплат сотрудникам
Американская компания Walt Disney, которая занимается индустрией развлечений, выплатит своим сотрудникам 3,8 миллиона долларов за незаконное удержание части зарплат. Об этом сообщает телеканал CBS.
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Компания нарушала правила выплаты зарплат. Из заработка сотрудников парка развлечений вычитались деньги на предоставляемую им форму.
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