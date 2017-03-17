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Итоги Экономического совета СНГ: интеграция должна быть прагматичной

18.03.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу, 17 марта, на Экономическом совете СНГ в Москве представители стран-участниц рассмотрели более 40-ка проектов, которые входят в общую программу инновационного сотрудничества. Представленные проекты касались космической сферы,  медицины,  IT, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а так же использования нанотехнологий.

Разработка программ финансировалась из государственного бюджета стран СНГ. Следующая задача — поиск заказчиков, заинтересованных в практическом применении представленных проектов. 

Итоги Экономического совета СНГ: интеграция должна быть прагматичной
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Также участники заседания обсудили концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств СНГ.

Подводя итоги Экономического совета СНГ, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказал мнение о том, что участие каждой страны в любом интеграционном образование должно быть прагматичным с учетом национальных интересов.

"У нас сейчас достаточно активно происходит смена элит в государствах, которые мы здесь представляем. Приходит молодое поколение, которое выросло в постперестроечный период. Их не мучают сожаления по поводу утраченного могущества Советского Союза. Они более прагматичны. И подход к работе интеграционного объединения должен быть прагматичным", — сказал Рапота.

По мнению госсекретаря Союзного государства, каждая страна должна приходить в интеграционное объединение с четко обозначенными национальными интересами. Кроме того, каждая страна должна осознавать, какой вклад она должна привнести в общую "интеграционную копилку" для того, чтобы обозначенные национальные интересы соблюдались в условиях интеграции.

Комментарий госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты по итогам заседания Экономического совета СНГ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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По итогам заседания Экономического совета СНГ в Москве госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказал мнение о том, что любая интеграция должна быть...

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