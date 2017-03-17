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Кольцо всевластия и селфи: как в других странах расплачиваются в магазинах
Безналичные платежи становятся все
В прошлом году в США, Канаде и некоторых странах ЕС MasterCard
В MasterCard говорят, что, с одной стороны, новая технология делает жизнь клиентов проще, так как им теперь не надо запоминать многочисленные пароли. С другой стороны, это поможет еще более обезопасить процесс расчета: использование фотографии, сделанной прямо во время совершения платежа, или отпечатков пальцев надежней, чем паролей.
Кольцо всевластия
Лондонский стартап Kerv выпустил
Создатели назвали свой гаджет в честь Кольца всевластия из знаменитой трилогии «Властелин колец». Кольцо сделано из циркониевой керамики: этот материал не нарушает электромагнитные поля, которые излучают беспроводные девайсы. Также этот материал водонепроницаем и устойчив к царапинам. Цена такого «Кольца всевластия» — 115 евро.
Умная куртка и перчатки
Гаджет для тех, кто не любит носить что-либо на своем запястье. Так о своем детище — умной куртки с возможностью расчета — говорят сами создатели. В правый рукав
Кстати, также компания продает
Оплата взглядом
Технологии сканирования
Провести систему защиты практически невозможно — программа осуществляет идентификацию по 240 параметрам. Инфракрасные сенсоры могут идентифицировать пользователя даже если он в темных очках. Создатели утверждают, что такая биометрическая технология намного надежней, чем традиционные ПИН-коды.
Фитнес-трекер
Компания Jawbone выпустила
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