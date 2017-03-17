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Кольцо всевластия и селфи: как в других странах расплачиваются в магазинах

18.03.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Безналичные платежи становятся все популярней. Сейчас появляются новые способы оплаты, и привычный «пластик» вскоре может совсем устареть. FINANCE.TUT.BY изучил новые технологии и неожиданные гаджеты для расчета, которые сегодня уже существуют в мире.


Фото: wired.com

В прошлом году в США, Канаде и некоторых странах ЕС MasterCard запустил технологию, которая позволяет совершать платежи при помощи селфи. Вместо ПИН-кода теперь достаточно просто сфотографироваться. Правда, расплачиваться так в супермаркетах пока нельзя — Selfie Pay возможен только для тех, кто совершает покупки в интернете.

В MasterCard говорят, что, с одной стороны, новая технология делает жизнь клиентов проще, так как им теперь не надо запоминать многочисленные пароли. С другой стороны, это поможет еще более обезопасить процесс расчета: использование фотографии, сделанной прямо во время совершения платежа, или отпечатков пальцев надежней, чем паролей.

Кольцо всевластия

Лондонский стартап Kerv выпустил кольцо, с помощью которого расплатиться в магазине можно одним касанием. Как говорят создатели, воспользоваться умным кольцом можно абсолютно в любом месте, где принимают бесконтактные карты. Среди прочего, например, Starbucks и McDonald’s. Следующий шаг, по их задумке, — дать возможность расплачиваться кольцом в общественном транспорте.


Фото: kerv.com

Создатели назвали свой гаджет в честь Кольца всевластия из знаменитой трилогии «Властелин колец». Кольцо сделано из циркониевой керамики: этот материал не нарушает электромагнитные поля, которые излучают беспроводные девайсы. Также этот материал водонепроницаем и устойчив к царапинам. Цена такого «Кольца всевластия» — 115 евро.

Умная куртка и перчатки


Фото: wareable.com

Гаджет для тех, кто не любит носить что-либо на своем запястье. Так о своем детище — умной куртки с возможностью расчета — говорят сами создатели. В правый рукав куртки создатели поместили чип для бесконтактной оплаты, так что расплачиваться в магазине можно просто проведя рукой над терминалом. Правда, это пока возможно только в Великобритании и только если сумма покупки не превышает 30 фунтов стерлингов. Стоит такая куртка 150 фунтов стерлингов.

Кстати, также компания продает перчатки, с помощью которых можно рассчитываться по такой же технологии.

Оплата взглядом

Технологии сканирования радужной оболочки глаза позволяет расплачиваться одним взглядом. Такую функцию уже внедряют в некоторые смартфоны, так что расплатиться взглядом можно будет только в интернете, а не в супермаркете.

Провести систему защиты практически невозможно — программа осуществляет идентификацию по 240 параметрам. Инфракрасные сенсоры могут идентифицировать пользователя даже если он в темных очках. Создатели утверждают, что такая биометрическая технология намного надежней, чем традиционные ПИН-коды.

Фитнес-трекер


Компания Jawbone выпустила фитнес-браслет с функцией платежной карты. Гаджет, как и обычный трекер, отслеживает пульс, считает количество шагов и позволяет расплачиваться в магазинах. Правда, только тем, кто живет в США и имеет кредитку American Express. Так что для Беларуси это умный спортивный аксессуар пока неактуален.

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