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Соболенко вышла в финал турнира в китайском Шэньчжене

18.03.2017 13:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.


Арина Соболенко. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA) в полуфинале женских соревнований с призовым фондом 60 тысяч долларов одолела представительницу Китая Цзин-Цзин Лю (№ 295) — 6:2, 6:1.

Соперницей Арины Соболенко в решающем матче станет россиянка Евгения Александрова (№106).

Отметим, что повергнутая Ариной Соболенко китаянка Цзин-Цзин Лю в четвертьфинале выбила из борьбы другую белоруску Веру Лапко (№ 293) — 6:3, 7:5.

Ранее в мужских соревнованиях с призовым фондом 75 тысяч долларов белорус Владимир Игнатик (№ 163 рейтинга АТР) выбыл во 2-м круге, уступив Максимилиану Мартереру (№ 152) из Германии — 6:4, 4:6, 6:7 (6:8).

Еще один белорус Илья Ивашко (№ 178) выбыл из турнира в 1-м круге, проиграв россиянину Евгению Донскому (№ 99), посеянному под 1-м номером, — 6:3, 3:6, 6:7.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене.

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