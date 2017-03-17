К 1 мая в Беларуси не должно остаться ни одного нетрудоустроенного, потребовал Александр Лукашенко. И хотя победить безработицу получилось только в Советском союзе, правительство рассчитывает найти рабочие места для всех белорусов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как службы занятости пытаются выполнить поручение президента.





«В центр занятости пришел пешком, потому что нет денег на проезд»

С раннего утра под дверями бобруйского центра занятости собирается с десяток человек. Те, кто приходит не в первый раз, советуют занимать очередь с 6−7 часов, чтобы попасть на прием к специалисту.

Бобруйчанин Виталий Воробьев показывает справку о доходах, согласно которой за два месяца этого года на ОАО «Стройтрест № 13» в должности подсобного рабочего получил зарплату в 4 рубля 90 копеек. Предприятие простаивало, поэтому Виталий уволился и попытался найти более доходное место.





— У меня есть три рабочих специальности, по которым были вакансии на «Белшина». Однако когда я пришел в отдел кадров, мне сказали, что работы нет, — рассказывает Виталий.

Раньше он уже работал на «Белшина», но уволился по собственному желанию и уехал на заработки в Россию. Говорит, что вернулся из-за декрета № 3, так как не хочет попасть иждивенцы. Мужчина рассказывает, что сейчас готов на любую работу с окладом около 300−350 рублей, но «пока подобрать ничего подходящего не получается».





А вот 41-летнего Дмитрия Петровского искать работу заставили семейные обстоятельства. Гражданская супруга поставила вопрос ребром: или трудоустраивайся, или уходи. Пять лет назад Дмитрий вернулся из мест лишения свободы и с тех пор перебивался случайными заработками. По словам мужчины, с судимостью брать на работу его никто не хочет.

— Да у меня и трудовой-то нет, а ее везде требуют. Поэтому вот пришел сюда просить помощи. Пешком с Западного микрорайона, потому что денег на проезд нет, — рассказывает Дмитрий.





Президентское распоряжение о трудоустройстве всех безработных до 1 мая вызывает у работников центра занятости немало вопросов, ответов на которые пока нет.

— Вероятно, речь идет о тех людях, которые стоят у нас на учете, — говорит начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома Наталья Казакова. — Ведь если человек не хочет работать, то как мы можем его трудоустроить? Ходить по домам и предлагать им работу мы не будем. Наше управление оперирует двумя цифрами — количество вакансий и число зарегистрированных безработных, которых мы и трудоустраиваем. Если в управление обращаются люди, которых интересуют вакансии, то мы стараемся им помочь.





На 15 марта в Бобруйске было зарегистрировано 1330 безработных и около 700 вакансий. Коэффициент напряженности, характеризующий баланс между спросом и предложением на рынке труда, остается повышенным — на 10 мест претендует 15−18 человек.

«Плюнула на специальность, попыталась устроиться комплектовщиком, но не берут»

В холле минского межрайонного отдела трудоустройства «Московский, Октябрьский» в пятницу утром было несколько десятков человек: кто-то искал вакансии за компьютером, а кто-то дожидался своей очереди к специалисту.

— Я пенсионер, ликвидатор, орденоносец, а сейчас нахожусь в полном…, — представляется Игорь Иосифович. Мужчина выписывает вакансии из базы данных. — Был водителем 32 года, но заработал гипертонию.





Игорь Иосифович говорит, что ищет работу дворником. В его тетрадке записаны четыре компании, в которых есть подходящие для него вакансии.

Константин Липлянин на учет в отдел трудоустройства уже становился два года назад, потом уехал на заработки в России. На вопрос об ожидаемой заработной плате отвечает:

— Вы же знаете, какие у нас цены. Нужна зарплдата как минимум в 2000 рублей.

— 20 миллионов старыми? Не смешите, — удивляется начальник отдела трудоустройства «Московский, Октябрьский» Тамара Курганская.

— Да, я столько в Петербурге зарабатывал, — стоит на своем мужчина, но после уменьшает финансовые аппетиты: — Ну, в Беларуси, наверное, не меньше 500 рублей.

— В России сейчас тоже не сахар, — объясняет Тамара Курганская. — Могут и деньги не выплатить, и непонятно в какие условия поселить: придется жить в вагончиках, бытовках. Те, кто раньше ездил на заработки в Москву, сейчас говорят, что лучше будут получать меньше, но жить дома и с семьей.

— У меня условия были хорошие, — не соглашается Константин. — Но ползарплаты еще не отдали, да.





Как и многие безработные в отделе трудоустройства, Константин жалуется на то, что можно приехать на предприятие по выданной заявке и обнаружить, что вакансия уже закрыта. Мужчина предполагает, что многие компании создают рабочие места ради галочки. Начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич объясняет такую ситуацию конкуренцией за рабочие места и правом выбора нанимателя более подходящего кандидата. Специалист приводит пример.

— В 10.30 позвонила по заявке на сторожа, чтобы уточнить, могу ли я направить человека. Оказалось, что к этому моменту на вакансию записалось 66 минчан! Вот сейчас, например, грузчиков — 17 вакансий, а претендуют на них 417 человек. Трудоустроится тот, кто придет первым, подойдет работодателю в первую очередь по своим профессиональным качествам, — уточняет специалист.





Анна Ивановна на лавочке под дверью вяжет кофту. Признается, что ищет работу с неполной занятостью — «часа на четыре». Женщине нужно ухаживать за пожилой матерью, а статус безработной для нее важен из-за декрета № 3.

52-летней Жанна рассказывает, что работу бухгалтера потеряла из-за слияния фирмы. В поисках новой она уже два года.

— Искала вакансии в интернете, там везде: «стаж работы — от года до трех, молодой дружный коллектив». Все хотят молодых! Я уже и на маленький оклад готова, 300 рублей.





А у мамы 18-летней Яны Годованик другая проблема: дочку не берут работу, потому что ей не хватает опыта. В прошлом году девушка закончила Минский колледж предпринимательства, получила квалификацию «техник-экономист».

— На платной основе я ее учила, теперь не можем устроиться. Три направления было: на экономиста, на продавца, на администратора — и везде нам отказали. Где же опыт взять, если на работу не берут? В какие нам двери стучаться и что дальше делать? — спрашивает женщина.





Под одним из кабинетов учебник английского листает Оксана. Первую работу сразу после школы ей нашли как раз в отделе трудоустройства. С тех пор девушка окончила колледж по специальности «документовед» и Институт парламентаризма и предпринимательства. Но высшее образование найти работу не помогает. Теперь Оксана снова ищет работу через центр занятости.

— Уволилась, потому что мало платили: почти на две ставки получала 300 рублей, — жалуется девушка. — Сейчас у меня нет возможности оплачивать даже проезд, мобильную связь и интернет. Хочется на ноги становиться, а не висеть на шее у родителей в 25 лет. Да, я хотела работать по специальности, но наниматели требуют хорошее знание английского и опыт работы в программе 1С.





Оксана говорит, что согласна на работу за 400−450 рублей. «Плюнула на специальность, попыталась устроиться комплектовщиком — но меня даже комплектовщиком не берут», — говорит девушка.

Инженер-строитель Юрий Николаевич пытается найти работу с ноября прошлого года. Мужчина рассчитывает на зарплату в 800 рублей. «Это минимум для мужика, который содержит семью», — говорит он. В центре занятости он зарегистрировался в декабре прошлого года.

— Сегодня весь день здесь проведу. Пришел к 8 утра и до обеда вряд ли справлюсь. Хотя целесообразности в моем присутствии не вижу, всю базу можно найти дома за компьютером. Было бы хорошо, если можно было через интернет отмечаться, — считает мужчина.

Юрий Николаевич рассказывает, что ходил в зоопарк на общественные работы, чтобы получать пособие. «Чистил снег, корона не свалилась, ничего страшного», — говорит мужчина.

Чтобы выполнить поручение президента по трудоустройству всех безработных до 1 мая, минские служба занятости «готовы оказать содействие не только зарегистрированным безработным, но и всем, кто заинтересован в трудоустройстве», уточняет Татьяна Кудевич. Уже на следующей неделе в центрах занятости будут устраивать мини-ярмарки вакансий.

По словам Татьяны Кудевич, поручение президента трудоустроить всех к 1 мая на количество тех, кто желает зарегистрироваться, повлияло не так сильно: с начала этого года в службы зантости обратилось на 20% меньше человек, чем за аналогичный период прошлого года.

— С начала года 955 человек сняли с учета за нарушения законодательства о занятости: например, за то, что не приходили в службу занятости населения города более двух месяцев и не занимались активным поиском работы, отказывались от предложенных вариантов трудоустройства или обучения, — уточнила специалист.





На 17 марта нанимателям в Минске требуются 7700 работников: 46,4% рабочих вакансий, 9% — неквалифицированный труд. На одного безработного в этом году приходится 1,3 вакансий, а в прошлом году было 0,7. Возраст типичного безработного минчанина, который стоит на учете, за год увеличился с 40 до 42 лет. Это по-прежнему мужчина с рабочей специальностью. Наниматели ищут продавцов, поваров, арматурщиков, монтажников строительных конструкций и бетонщиков; медсестер, инженеров-программистов, специалистов по сопровождению ПО. Соискатели хотят быть грузчиками, дворниками, кладовщиками, кухонными рабочими, комплектовщиками; администраторами, социальными работниками и помощниками воспитателей.

«Люди приходят натянутые как струна, требуют работу»

52-летняя жительница Гомеля Анжела Викторовна ищет работу с октября прошлого года. Прежнее место пришлось оставить, потому что присматривала за лежачей свекровью. Теперь женщина не может трудоустроиться.

— Почти каждый день садимся с дочкой за компьютер, высвечивается сразу несколько вакансий. Звонишь — говорят, что уже нашли человека, — жалуется женщина. Два месяца назад она пришла на биржу труда. В пятницу ей выдали направление на частное предприятие, которому требуется упаковщица.

Сергей работал резчиком стекла на «Гомельстекло», в 2013 году его сократили. Поехал на заработки в Россию. 4 месяца назад вернулся.

— Пока здесь ничего не могу найти. Меня бы даже грузчика работа устроила, но везде ответ один — мест нет.

Молодому человеку предложили сразу две вакансии в частных компаниях — подсобный рабочий и укладчик-упаковщик.





Домохозяйка Ольга признается, что не работала последние несколько лет. Как говорит женщина, в ее трудоустройстве не было нужды, так как семью обеспечивал супруг, который трудился на стройках России, его заработка хватало на семью. Но два месяца назад муж неожиданно умер.

— Мне главное стать на учет, чтобы от меня школа и детский сад отстали, — говорит женщина. — У меня мама еще работает, нам хватает. Не подумайте, что я не хочу работать, но не верю особо, что мне здесь что-то предоставят достойное.

55-летний Виктор по профессии строитель. Мужчина уже почти год не может найти работу.

— Я в строительстве с 1977 года. Реставрировал знаменитый отель Bristol в Варшаве, строил в Гомеле дома, возводил коттеджи Леониду Якубовичу, Алле Пугачевой и Маше Распутиной, — с гордостью перечисляет заслуги мужчина. В России можно заработать, но я уже не хочу. Я дома с семьей хочу быть, а мне здесь предлагают за 200 рублей работать весь день, да еще и на высоте, куда это годится?





Водитель с 25 летним стажем Леонид на бирже труда зарегистрирован с декабря прошлого года. Мужчина каждый месяц приходит в центр занятости в надежде на то, что ему предложат вакансию по специальности.

— Меня в прошлый раз отправили на завод кладовщиком, а я — водитель. Там сказали, что не подхожу им. Следующий раз предложили работу водителем самосвала, наниматель меня не взял, потому что я всю жизнь работал на легковушке, да на автобусах ездил. Сегодня дали направление — водитель в спортивной школе, может хоть им подойду, — надеется мужчина.

К обеду очередь в центре занятости не уменьшается. Уходят одни безработные, приходят другие. Сотрудники управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома говорят, что количество желающих зарегистрироваться безработными возросло после вступления в силу декрета № 3. Увеличилось и число недовольных, посетители все чаще скандалят. «Люди приходят натянутые как струна, всю свою боль нам несут, требуют работу и часто, когда не находится подходящей, нас во всем винят, ведь мы — представители власти для них, а что мы можем сделать?», — говорят в центре занятости.

Тем временем председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник поручил предоставить варианты трудоустройства каждому нетрудоустроенному жителю региона.