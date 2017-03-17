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Белорусские гандболистки одолели сборную Польши на турнире в Гданьске

18.03.2017 13:54 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки сборной Беларуси успешно начали выступление на международном турнире в польском Гданьске, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото Польского гандбольного союза

В стартовом поединке подопечные Томажа Чатера 17 марта сумели вырвать победу у команды Польши с минимальной разницей в счете — 24:23 (12:11).

Самой результативной в составе белорусской дружины стала Карина Ежикова, забросившая 8 мячей. Ворота соперниц также поражали: Валентина Нестерук — 4, Анна Ящук — 3, Екатерина Силицкая, Наталья Котина, Наталья Василевская — по 2, Диана Ильина, Кристина Озолина, Анастасия Лобач — по 1.

18 марта белорусские гандболистки встретятся с командой Словакии, которая в первом туре обыграла сборную Украины — 28:25 (12:11).

В заключительный день турнира, 19 марта, белоруски сыграют с украинками.

Гандболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) в Жлобине победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы. В первом матче 6-й квалификационной группы команда Елены Гусевой разгромила сверстниц из Грузии — 34:24 (16:13).

Сегодня белоруски будут соперничать с гандболистками Швейцарии, которые накануне сыграли вничью с португальской командой — 25:25. В третьем туре 19 марта сборная Беларуси встретится с Португалией. Из этого квартета путевку в финальную стадию континентального первенства получит только победитель.

 
 
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Гандболистки сборной Беларуси успешно начали выступление на международном турнире в польском Гданьске.

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