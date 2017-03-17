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Белорусские биатлонистки участвуют в преследовании. Мультимедийный онлайн TUT!
Второй день этапа Кубка мира по биатлону начнется с женской гонки преследования на 10 километров.
Первой стартует финка Мари Лаукканен, вслед за которой на дистанцию отправятся француженки Жюстин Брайсаз (+0.08) и Анаис Бескон (+0.23).
Первой из белоруски стартует Дарья Домрачева, которая убежит 21-й (+1.31). Также участие в гонке примут Надежда Скардино (49, +2.27), Кристина Ильченко (51, +2.29) и Динара Алимбекова (58, +2.40).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Второй день этапа Кубка мира по биатлону начнется с женской гонки преследования на 10 километров.
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