Второй день этапа Кубка мира по биатлону начнется с женской гонки преследования на 10 километров.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Первой стартует финка Мари Лаукканен, вслед за которой на дистанцию отправятся француженки Жюстин Брайсаз (+0.08) и Анаис Бескон (+0.23).

Первой из белоруски стартует Дарья Домрачева, которая убежит 21-й (+1.31). Также участие в гонке примут Надежда Скардино (49, +2.27), Кристина Ильченко (51, +2.29) и Динара Алимбекова (58, +2.40).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

Изменить сортировку сообщений трансляции