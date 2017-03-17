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Лукашенко о госаппарате: отсечь все лишнее и не плодить бюрократию

18.03.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эффективную модель управления можно сформировать, оптимизируя функции госаппарата, а не бездумно сокращая его численность, считает президент Беларуси.

На совещании по теме эффективной работы госаппарата Александр Лукашенко напомнил, что первые шаги по реформированию "вертикали власти" предпринимались еще в 2013 году, сейчас работу необходимо продолжить более активно и эффективно, при этом внимание нужно уделить качеству всей управленческой деятельности.

При этом те, кто видит в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности, понимают задачу неправильно. Если идти этим путем, большого эффекта достигнуть не получится, заявил президент. 

Лукашенко о госаппарате: отсечь все лишнее и не плодить бюрократию
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Нам надо оптимизировать процессы. Гораздо больший эффект мы можем получить от этого. Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов", — сказал Лукашенко.

Президент уточнил, что добиваться результатов необходимо не числом, а умением — не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно, это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу, сказал Лукашенко.

"Прежде всего, нам следует отсечь все лишнее, и сделать это мгновенно. Главная цель — избавить государственные органы от дублирования и несвойственных функций, которые они вообще не должны выполнять", — отметил президент.

Глава государства поставил главную задачу — дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений.

"У нас часто бывает, когда уже  решение принято, в том числе и президентом. Его надо формализовать, облечь в какой-то документ (указ, декрет, распоряжение, поручение), тем не менее, месяцами будем ходить друг за другом, чтобы этому решению придать соответствующую форму", — сказал Лукашенко.

Согласно поручению президента, процесс оптимизации госаппарата должен быть поступательным, но изменение численности и повышение оплаты труда не должно идти в отрыве от процессов, которые происходят в экономике. При этом особое внимание нужно уделить работе в регионах.  

"Как бы мы сегодня ни сокращали численность, мы договорились, что внизу, в сельских советах, в районах уже, в принципе, сокращать нечего. Это они сами посмотрят, если какой-то один человек или полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплату другим. Это не возбраняется, но нам туда уже лезть нечего. Там у нас осталось по 80 человек", — сказал Лукашенко.  

По итогам совещания Александр Лукашенко поручил доработать подходы к оптимизации госаппарата до конца 2017 года. При этом никаких узковедомственных интересов в этом вопросе быть не должно.

Комментарий президента Беларуси об оптимизации госаппарата слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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При оптимизации структуры госаппарата речь идет не о механическом сокращении численности работников, нужно избавить госорганы от несвойственных им функций и...

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