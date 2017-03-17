

txr.by

Белорусский производитель реагентов «ТехноХимРеагентБел» рассматривает возможность строительства логистического центра в Челябинской области с первоначальным объемом инвестиций в размере 6,5 млн евро.

Об этом глава компании Игорь Господинов заявил на встрече с губернатором Борисом Дубровским. «В дальнейшем уровень инвестиций может вырасти до 17-20 млн евро, которые планируется вложить в создание производства химических реагентов и инженерного центра», – цитирует Игоря Господинова пресс-служба губернатора.

Кроме того, компания рассматривает возможность размещения производства на базе индустриального парка «ММК-Метиз», пишет «Коммерсант».

«Компания занимается производством различных химических веществ, которые используются для водоподготовки в нескольких сферах. Это водоканалы – жилищная сфера, металлургия, энергетика и другие, – прокомментировал директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. – Кроме того, компания использует современные европейские технологии, поэтому в контексте развития химической отрасли в регионе нам этот проект интересен».