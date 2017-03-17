﻿ Белорусская компания инвестирует в Магнитогорске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусская компания инвестирует в Магнитогорске

18.03.2017 15:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская компания инвестирует в Магнитогорске

txr.by

Белорусский производитель реагентов «ТехноХимРеагентБел» рассматривает возможность строительства логистического центра в Челябинской области с первоначальным объемом инвестиций в размере 6,5 млн евро.

Об этом глава компании Игорь Господинов заявил на встрече с губернатором Борисом Дубровским. «В дальнейшем уровень инвестиций может вырасти до 17-20 млн евро, которые планируется вложить в создание производства химических реагентов и инженерного центра», – цитирует Игоря Господинова пресс-служба губернатора.

Кроме того, компания рассматривает возможность размещения производства на базе индустриального парка «ММК-Метиз», пишет «Коммерсант».

«Компания занимается производством различных химических веществ, которые используются для водоподготовки в нескольких сферах. Это водоканалы – жилищная сфера, металлургия, энергетика и другие, – прокомментировал директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. – Кроме того, компания использует современные европейские технологии, поэтому в контексте развития химической отрасли в регионе нам этот проект интересен». 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский производитель реагентов «ТехноХимРеагентБел» рассматривает возможность строительства логистического центра в Челябинской области с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о госаппарате: отсечь все лишнее и не плодить бюрократию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика