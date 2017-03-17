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"Ты супер!": Настя Кравченя попробовала себя в роли радиоведущей

18.03.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Продолжается международный детский вокальный конкурс "Ты супер!", совместный проект телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik.

Участники проекта "Ты супер!" Анастасия Кравченя из Беларуси и Влад Лоскутов из Казахстана в московской студии радио Sputnik рассказали о своих музыкальных предпочтениях и поделились планами на будущее. 

"Ты супер!": Настя Кравченя попробовала себя в роли радиоведущей
© Sputnik
Таланты шоу "Ты супер!" попробовали себя в роли радиоведущих Sputnik

На предложение радиоведущего Алексея Красильникова выбрать между карьерой журналиста или киноактрисы Настя Кравченя ответила, что все же предпочитает искусство, но согласилась попробовать себя в качестве диктора.

"В будущем я бы хотела стать актрисой кино. Хотелось бы сняться в фильме, или попробовать себя в театральной постановке, в мюзикле", — сказала белорусская конкурсантка.

Трансляцию следующего шоу вокального конкурса "Ты супер!" смотрите сегодня в 20.00 на телеканале НТВ и интернет-сайте Sputnik Беларусь.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.

Поисками юных талантов в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии занимались представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в каждой стране.

Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады  можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях

Пользователи социальных сетей также могут поддержать участников шоу "Ты супер!". Самые яркие пожелания Sputnik передаст юным вокалистам по их возвращении на родину.    

Аудиоверсию беседы с участниками проекта "Ты супер!" Анастасией Кравченя из Беларуси и Владом Лоскутовым из Казахстана слушайте на радио Sputnik.

 
 
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Участники конкурса "Ты супер!" Настя Кравченя из Беларуси и Влад Лоскутов из Казахстана побывали в гостях московской студии радио Sputnik, рассказали о своих...

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