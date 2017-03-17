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"Ты супер!": Настя Кравченя попробовала себя в роли радиоведущей
18.03.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Продолжается международный детский вокальный конкурс "Ты супер!", совместный проект телеканала НТВ и информационного агентства и радио
Участники проекта "Ты супер!" Анастасия Кравченя из Беларуси и Влад Лоскутов из Казахстана в московской студии радио Sputnik рассказали о своих музыкальных предпочтениях и поделились планами на будущее.
На предложение радиоведущего Алексея Красильникова выбрать между карьерой журналиста или киноактрисы Настя Кравченя ответила, что все же предпочитает искусство, но согласилась попробовать себя в качестве диктора.
"В будущем я бы хотела стать актрисой кино. Хотелось бы сняться в фильме, или попробовать себя в театральной постановке, в мюзикле", — сказала белорусская конкурсантка.
Трансляцию следующего шоу вокального конкурса "Ты супер!" смотрите сегодня в 20.00 на телеканале НТВ и интернет-сайте Sputnik Беларусь.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и информагентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства.
Поисками юных талантов в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии занимались представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в каждой стране.
Следить за успехами и победами юных конкурсантов, их подготовкой к выступлениями и знакомствам с мастерами эстрады можно в
Аудиоверсию беседы с участниками проекта "Ты супер!" Анастасией Кравченя из Беларуси и Владом Лоскутовым из Казахстана слушайте на радио Sputnik.
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Участники конкурса "Ты супер!" Настя Кравченя из Беларуси и Влад Лоскутов из Казахстана побывали в гостях московской студии радио Sputnik, рассказали о своих...
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