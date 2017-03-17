В Беларуси за прошедшие сутки под колесами автомобилей погибли два человека. Аварии со смертельным исходом произошли в Гродненской и Минской областях. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.

17 марта, около 20.00, 49-летний водитель Renault Duster ехал по трассе М6 Минск — Гродно со стороны КПП «Брузги» и совершил наезд на находившегося в полосе движения автомобиля необозначенного светоотражающими элементами 42-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

Вторая авария со смертельным исходом произошла ночью на 316-и километры трассы Р43 граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, ехал в направлении Слуцка и совершил наезд на 70-летнего мужчину, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пенсионер умер на месте наезда. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

За 2 месяца текущего года в стране произошло 179 ДТП с участием пешеходов. Как рассказали в УГАИ МВД, в 35% происшествий (63 ДТП) виноваты сами пешеходы. В них 18 человек погибли и 45 получили травмы. В каждом третьем случае пешеходы находились в состоянии опьянения.