﻿ В Беларуси за сутки погибли два пешехода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси за сутки погибли два пешехода

18.03.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси за прошедшие сутки под колесами автомобилей погибли два человека. Аварии со смертельным исходом произошли в Гродненской и Минской областях. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.

17 марта, около 20.00, 49-летний водитель Renault Duster ехал по трассе М6 Минск — Гродно со стороны КПП «Брузги» и совершил наезд на находившегося в полосе движения автомобиля необозначенного светоотражающими элементами 42-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

Вторая авария со смертельным исходом произошла ночью на 316-и километры трассы Р43 граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, ехал в направлении Слуцка и совершил наезд на 70-летнего мужчину, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пенсионер умер на месте наезда. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

За 2 месяца текущего года в стране произошло 179 ДТП с участием пешеходов. Как рассказали в УГАИ МВД, в 35% происшествий (63 ДТП) виноваты сами пешеходы. В них 18 человек погибли и 45 получили травмы. В каждом третьем случае пешеходы находились в состоянии опьянения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аварии со смертельным исходом произошли в Гродненской и Минской областях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Ты супер!": Настя Кравченя попробовала себя в роли радиоведущей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика