﻿ В Казахстане открылся первый магазин H&M. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Казахстане открылся первый магазин H&M

18.03.2017 17:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Казахстане открылся первый магазин H&M

Магазин всемирно известного бренда открылся в полдень субботы, 18 марта, в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

Напомним, что Forbes.kz еще в феврале 2016 сообщал о том, что H&M собирается выходить на рынок РК и ведет переговоры с двумя крупнейшими ТРЦ в южной столице.

В июле 2016 в H&M официально подтвердили выход на рынок Казахстана, разместив заявление об этом на своем сайте. В пресс-службе компании рассказали, что течение 2017 магазины H&M будут открыты в Алматы и Астане.

По мнению продюсера и руководителя деловой программы международной выставки моды Central Asia Fashion Милены Ершовой, H&M начнет агрессивный захват рынка Казахстана. Под этим она понимает стремительное открытие точек продаж больших площадей.

H&M (Hennes & Mauritz) — крупнейший международный бренд, основанный в 1947 в Швеции, предлагающий модную и качественную одежду по демократичным ценам. Компания осуществляет производство и торговлю одеждой для мужчин и женщин всех возрастов, а также товары для интерьера, периодически сотрудничая с дизайнерами первой величины, такими как Карл Лагерфельд и Стелла МакКартни. H&M часто называют IKEA от мира моды. Знаменитости любят сочетать этот бренд с люксовой одеждой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин всемирно известного бренда открылся в полдень субботы, 18 марта, в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси за сутки погибли два пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика