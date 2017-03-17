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В Казахстане открылся первый магазин H&M
18.03.2017 17:09 — Разное | Ежедневник
Магазин всемирно известного бренда открылся в полдень субботы, 18 марта, в ТРЦ MEGA Alma-Ata.
Напомним, что
В июле 2016 в H&M официально подтвердили выход на рынок Казахстана, разместив заявление об этом на своем сайте. В пресс-службе компании
По мнению продюсера и руководителя деловой программы международной выставки моды Central Asia Fashion Милены Ершовой, H&M начнет агрессивный захват рынка Казахстана. Под этим она понимает стремительное открытие точек продаж больших площадей.
H&M (Hennes & Mauritz) — крупнейший международный бренд, основанный в 1947 в Швеции, предлагающий модную и качественную одежду по демократичным ценам. Компания осуществляет производство и торговлю одеждой для мужчин и женщин всех возрастов, а также товары для интерьера, периодически сотрудничая с дизайнерами первой величины, такими как Карл Лагерфельд и Стелла МакКартни. H&M часто называют IKEA от мира моды. Знаменитости любят сочетать этот бренд с люксовой одеждой.
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Магазин всемирно известного бренда открылся в полдень субботы, 18 марта, в ТРЦ MEGA Alma-Ata.
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