



Магазин всемирно известного бренда открылся в полдень субботы, 18 марта, в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

Напомним, что Forbes.kz е ще в феврале 2016 сообщал о том, что H&M собирается выходить на рынок РК и ведет переговоры с двумя крупнейшими ТРЦ в южной столице.

В июле 2016 в H&M официально подтвердили выход на рынок Казахстана, разместив заявление об этом на своем сайте. В пресс-службе компании рассказали , что течение 2017 магазины H&M будут открыты в Алматы и Астане.

По мнению продюсера и руководителя деловой программы международной выставки моды Central Asia Fashion Милены Ершовой, H&M начнет агрессивный захват рынка Казахстана. Под этим она понимает стремительное открытие точек продаж больших площадей.

H&M (Hennes & Mauritz) — крупнейший международный бренд, основанный в 1947 в Швеции, предлагающий модную и качественную одежду по демократичным ценам. Компания осуществляет производство и торговлю одеждой для мужчин и женщин всех возрастов, а также товары для интерьера, периодически сотрудничая с дизайнерами первой величины, такими как Карл Лагерфельд и Стелла МакКартни. H&M часто называют IKEA от мира моды. Знаменитости любят сочетать этот бренд с люксовой одеждой.