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Сергей Бочарников пробежал быстрее Мартена Фуркада, но не смог набрать очки в преследовании

18.03.2017 17:52 — Разное | Tut.by  
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Белорусские биатлонисты не смогли набрать ни одного очка в последней для себя гонке в рамках Кубка мира по биатлону сезона-2016/17.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Сергей Бочарников показал пятое время по скорости, пробежав быстрее всех призеров: Антона Шипулина, Мартена Фуркада и Йоханнеса Бо. Увы, стрельба белорусу не удалась. Восемь (1+2+3+2) откинули его с 22-го на 48-е место.

Дмитрий Абашев (2+1+1+1) с 51-й стартовой позиции поднялся на 49-ю, Александр Дорожко (0+2+2+0) с 44-й откатился на 50-ю.

Победу же одержал россиянин Антон Шипулин (0+0+1+0), опередивший Мартена Фуркада (1+0+0+1) и Йоханнеса Бо (1+0+0+1).

В общем зачете Кубка мира лучшим из белорусов стал Владимир Чепелин, занявший 47-е место. Сергей Бочарников стал 58-м, Дмитрий Абашев — 80-м, Максим Воробей — 90-м, Роман Елетнов — 94-м. Остальные белорусы очки набрали.

В общем зачете Кубка наций мужская сборная Беларуси заняла 14-е место.

 
 
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Белорусские биатлонисты не смогли набрать ни одного очка в последней для себя гонке в рамках Кубка мира по биатлону сезона-2016/17.

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