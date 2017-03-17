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"Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Беларуси
18 марта проходят ответные матчи Кубка Беларуси. В первой игре дня «Шахтер» переиграл «Локомотив» и вышел в следующую стадию. В 20.00 в Бресте пройдет игра двух динамовских клубов.
«Шахтер» — «Локомотив» (Д2) — 2:1
Солигорск. 18 марта. Искусственное поле стадиона «Шахтер».
Судьи: Н. Пыреев, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).
«Шахтер»: Бушма — Бурко, Рыбак (к), Позняк, Матвейчик, Сойри (Ковалев, 62), Селява, Црепуля (Януш, 46), Алексиевич, Багарич, Лаптев (Хижниченко, 46).
«Локомотив»: Силивончик — Любаев, Кудаш (к), Вашкель, Марков, Хмелев (Архипцев, 65), Свириденко, Савицкий, Лавренчук, Клещенок (Жила, 82), Сидоренко (Козловский, 68).
Голы: 0:1 — Клещенок (55). 1:1 — Хижниченко (57, с пенальти). 2:1 — Януш (59).
Предупреждение: Позняк (19).
Первый матч:
Как и в
Впрочем, уже через две минуты хозяева сравняли счет, реализовав пенальти, а еще через две минуты Януш поставил точку, забив второй гол.
В Бресте определится еще один обладатель путевки в полуфинал. Местное «Динамо» примет столичных одноклубников. Первый матч
19 марта четвертьфинальная стадия турнира завершиться игрой «Слуцка» против «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ против «Минска». В первых играх жодинцы и борисовчане одержали победы с минимальным счетом 1:0.
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18 марта проходят ответные матчи Кубка Беларуси.
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