18 марта проходят ответные матчи Кубка Беларуси. В первой игре дня «Шахтер» переиграл «Локомотив» и вышел в следующую стадию. В 20.00 в Бресте пройдет игра двух динамовских клубов.



Фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер» — «Локомотив» (Д2) — 2:1

Солигорск. 18 марта. Искусственное поле стадиона «Шахтер».

Судьи: Н. Пыреев, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

«Шахтер»: Бушма — Бурко, Рыбак (к), Позняк, Матвейчик, Сойри (Ковалев, 62), Селява, Црепуля (Януш, 46), Алексиевич, Багарич, Лаптев (Хижниченко, 46).

«Локомотив»: Силивончик — Любаев, Кудаш (к), Вашкель, Марков, Хмелев (Архипцев, 65), Свириденко, Савицкий, Лавренчук, Клещенок (Жила, 82), Сидоренко (Козловский, 68).

Голы: 0:1 — Клещенок (55). 1:1 — Хижниченко (57, с пенальти). 2:1 — Януш (59).

Предупреждение: Позняк (19).

Первый матч: 3:0 .

Как и в первой игре , первый тайм обошелся без забитых голов. А во второй половине встречи первыми счет открыли гости. На 55-й минуте железнодорожники провели бодрую контратаку, завершил которую Клещенок, отправивший сильным ударом мяч в сетку ворот Бушмы.

Впрочем, уже через две минуты хозяева сравняли счет, реализовав пенальти, а еще через две минуты Януш поставил точку, забив второй гол.

В Бресте определится еще один обладатель путевки в полуфинал. Местное «Динамо» примет столичных одноклубников. Первый матч закончился со счетом 2:2 , поэтому игра ожидается очень боевой. Она начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире «Беларусь-5».

19 марта четвертьфинальная стадия турнира завершиться игрой «Слуцка» против «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ против «Минска». В первых играх жодинцы и борисовчане одержали победы с минимальным счетом 1:0.