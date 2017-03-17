﻿ "Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Беларуси

18.03.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 марта проходят ответные матчи Кубка Беларуси. В первой игре дня «Шахтер» переиграл «Локомотив» и вышел в следующую стадию. В 20.00 в Бресте пройдет игра двух динамовских клубов.


Фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер» — «Локомотив» (Д2) — 2:1

Солигорск. 18 марта. Искусственное поле стадиона «Шахтер».

Судьи: Н. Пыреев, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

«Шахтер»: Бушма — Бурко, Рыбак (к), Позняк, Матвейчик, Сойри (Ковалев, 62), Селява, Црепуля (Януш, 46), Алексиевич, Багарич, Лаптев (Хижниченко, 46).

«Локомотив»: Силивончик — Любаев, Кудаш (к), Вашкель, Марков, Хмелев (Архипцев, 65), Свириденко, Савицкий, Лавренчук, Клещенок (Жила, 82), Сидоренко (Козловский, 68).

Голы: 0:1 — Клещенок (55). 1:1 — Хижниченко (57, с пенальти). 2:1 — Януш (59).

Предупреждение: Позняк (19).

Первый матч: 3:0.

Как и в первой игре, первый тайм обошелся без забитых голов. А во второй половине встречи первыми счет открыли гости. На 55-й минуте железнодорожники провели бодрую контратаку, завершил которую Клещенок, отправивший сильным ударом мяч в сетку ворот Бушмы.

Впрочем, уже через две минуты хозяева сравняли счет, реализовав пенальти, а еще через две минуты Януш поставил точку, забив второй гол.

В Бресте определится еще один обладатель путевки в полуфинал. Местное «Динамо» примет столичных одноклубников. Первый матч закончился со счетом 2:2, поэтому игра ожидается очень боевой. Она начнется в 20.00 и будет показана в прямом эфире «Беларусь-5».

19 марта четвертьфинальная стадия турнира завершиться игрой «Слуцка» против «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ против «Минска». В первых играх жодинцы и борисовчане одержали победы с минимальным счетом 1:0.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 марта проходят ответные матчи Кубка Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Бочарников пробежал быстрее Мартена Фуркада, но не смог набрать очки в преследовании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика