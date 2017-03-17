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Снегоход сбил чемпионата мира по лыжным гонкам, но не помешал ему одержать победу
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был сбит снегоходом во время марафонской гонки «Биркебейнерреннет» в Норвегии. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает VG.no.
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Инцидент произошел на 33-м километре 54-километровой трассы. 32-летний спортсмен избежал серьезных травм и сумел продолжить гонку, став ее победителем.
Сундбю рассказал, что в столкновении пострадал только инвентарь — он сломал палку. Виновным в произошедшем назван водитель снегохода (на снегоходах возят операторов, снимающих гонку — прим. «Ленты.ру»).
Отмечается, что лыжника сильно разозлил данный эпизод, и после падения он громко выругался.
Сундбю — двукратный чемпион мира (2011, 2017), серебряный призер Олимпиады в Ванкувере в эстафете и обладатель бронзовой медали Игр в Сочи в скиатлоне.
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Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был сбит снегоходом во время марафонской гонки "Биркебейнерреннет" в Норвегии. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает VG.no.
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