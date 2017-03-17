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Умер известный хоккеист и телекомментатор Сергей Гимаев
Известный хоккеист и телекомментатор «КХЛ-ТВ» Сергей Гимаев умер сегодня на 63-м году жизни. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание, сообщает «
Гимаев выступал за ЦСКА и СКА, принимал участие в играх сборной СССР. Позже работал тренером, комментатором и экспертом на телевидении. Восьмикратный многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, неоднократно входил в число лучших советских защитников, награжден орденом Почета.
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Известный хоккеист и телекомментатор "КХЛ-ТВ" Сергей Гимаев умер сегодня на 62-м году жизни. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти...
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