18 марта Белорусский государственный музей архитектуры и быта в поселке Озерцо под Минском устроил обрядовый праздник "Гуканне вясны". Песнями и хороводом участники приглашали в гости весну.

В частности была продемонстрирована Лельчицкая традиция зазывания весны, когда девушки забрасывали один большой венок на ветку дерева. Апогеем мероприятия стало небольшое огненное шоу и хоровод вокруг костра.