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Видеофакт: как под Минском зазывали весну

18.03.2017 18:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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18 марта Белорусский государственный музей архитектуры и быта в поселке Озерцо под Минском устроил обрядовый праздник "Гуканне вясны". Песнями и хороводом участники приглашали в гости весну.

В частности была продемонстрирована Лельчицкая традиция зазывания весны, когда девушки забрасывали один большой венок на ветку дерева. Апогеем мероприятия стало небольшое огненное шоу и хоровод вокруг костра.

 
 
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В Белорусском государственном музее архитектуры и быта прошел праздник "Гуканне вясны". Смотрите на видео, как минчане зазывали весну.

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