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Видеофакт: как под Минском зазывали весну
18.03.2017 18:34 — Разное | Sputnik Беларусь
18 марта Белорусский государственный музей архитектуры и быта в поселке Озерцо под Минском устроил обрядовый праздник "Гуканне вясны". Песнями и хороводом участники приглашали в гости весну.
В частности была продемонстрирована Лельчицкая традиция зазывания весны, когда девушки забрасывали один большой венок на ветку дерева. Апогеем мероприятия стало небольшое огненное шоу и хоровод вокруг костра.
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В Белорусском государственном музее архитектуры и быта прошел праздник "Гуканне вясны". Смотрите на видео, как минчане зазывали весну.
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