﻿ Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76

18.03.2017 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусские военнослужащие получили модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в субботу ф эфире белорусского телевидения.

Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76
Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Самая мощная российская АПЛ по версии США сойдет со стапелей в марте

Самолет был модернизирован на авиаремонтном заводе в Рязани. Транспортник помимо всего прочего оснастили системой раннего предупреждения при столкновении.

Также самолет получил новый спутниковый комплекс навигации, который делает управление им проще и безопаснее.

В сюжете подчеркнули, что с помощью модернизированного Ил-76 белорусские военные смогут расширить географию полетов.

Разработанный в конструкторском бюро Ил-76 (по классификации НАТО — Candid, что означает прямой, искренний), был принят на вооружение в СССР в 1974 году. Производство транспортника с различными модификациями происходит и по сегодняшний день.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешне самолет не изменился, в Рязани на него установили систему предупреждения при столкновении и новый комплекс навигации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: как под Минском зазывали весну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика