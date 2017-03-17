МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусские военнослужащие получили модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в субботу ф эфире белорусского телевидения.



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Самолет был модернизирован на авиаремонтном заводе в Рязани. Транспортник помимо всего прочего оснастили системой раннего предупреждения при столкновении.

Также самолет получил новый спутниковый комплекс навигации, который делает управление им проще и безопаснее.

В сюжете подчеркнули, что с помощью модернизированного Ил-76 белорусские военные смогут расширить географию полетов.

Разработанный в конструкторском бюро Ил-76 (по классификации НАТО — Candid, что означает прямой, искренний), был принят на вооружение в СССР в 1974 году. Производство транспортника с различными модификациями происходит и по сегодняшний день.