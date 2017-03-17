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Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76
18.03.2017 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусские военнослужащие получили модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в субботу ф эфире белорусского телевидения.
Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Самолет был модернизирован на авиаремонтном заводе в Рязани. Транспортник помимо всего прочего оснастили системой раннего предупреждения при столкновении.
Также самолет получил новый спутниковый комплекс навигации, который делает управление им проще и безопаснее.
В сюжете подчеркнули, что с помощью модернизированного Ил-76 белорусские военные смогут расширить географию полетов.
Разработанный в конструкторском бюро Ил-76 (по классификации НАТО — Candid, что означает прямой, искренний), был принят на вооружение в СССР в 1974 году. Производство транспортника с различными модификациями происходит и по сегодняшний день.
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Внешне самолет не изменился, в Рязани на него установили систему предупреждения при столкновении и новый комплекс навигации.
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