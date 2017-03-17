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«Могилевлифтмаш» стал лидером по продажам лифтов в России
18.03.2017 19:00 — Разное | Ежедневник
liftmach.by
В прошлом году из свыше 50 тыс. лифтов, проданных на российском рынке, 23,6 тыс. лифтов были импортированы из Беларуси – с “Могилевлифтмаша” .
По подсчетам
"Лидерами российского рынка являются расположенные в Московском регионе Щербинский лифтостроительный завод мощностью до 12 тыс. лифтов в год и Карачаровский механический завод мощностью до 6 тыс. единиц в год. В Петербурге расположен третий по величине в России завод мощностью до 4 тыс. лифтов в год, принадлежащий американской компании Otis. В целом мощностей этого завода достаточно для удовлетворения потребностей рынка СЗФО", - считают в "Infoline-Аналитика".
Как сообщается, на территории России может открыть свое предприятие швейцарский производитель лифтов и эскалаторов — компания Schindler. Ориентировочный объем инвестиций в проект может составить от 30 млн до 50 млн. евро, а за право разместить производство борются Москва и Санкт-Петербург.
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В прошлом году из свыше 50 тыс. лифтов, проданных на российском рынке, 23,6 тыс. лифтов были импортированы из Беларуси – с “Могилевлифтмаша” .
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