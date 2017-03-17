Стали известны оба финалиста Кубка президента. Вслед за хоккеистами гродненского «Немана» пропуск в финал плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси завоевала минская «Юность».

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

18 марта. Минск. «Чижовка-Арена». 1980 зрителей.

Шайбы: 1:0 — Развадовский (19.55), 2:0 — Михнов (Парфеевец, К. Захаров, 26.42), 3:0 — К. Захаров (Претнар, Михнов, 34.25, в большинстве), 3:1 — Видгрен (Демков, Левша, 39.44, в большинстве).

Броски: 23−25 (9−5, 9−7, 5−13).

Штраф: 12−42.

Лучшие игроки матча: К. Захаров, Мильчаков — Видгрен.

Итог полуфинальных серий (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 4:1 ( 3:2 ОТ , 1:0 ОТ , 3:2 ОТ , 2:3 , 3:1).

«Неман-Гродно» — «Гомель» — 4:0 ( 5:2 , 3:2 ОТ , 2:1 2ОТ , 1:0 ОТ ).

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман».

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.