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"Не смог остановиться". Пьяный россиянин ехал по Бресту со скоростью 114 км/ч
В Бресте задержали жителя Республики Татарстан, который почти в два раза превысил установленный скоростной режим.
36-летний россиянин ехал по улице Московской на Volkswagen. Перекресток с Пионерской он проехал на красный прямо на глазах у инспекторов. Установленный в служебном автомобиле прибор фиксации скорости показал значение в 114 км/ч при разрешенных 60 км/ч.
При задержании мужчина пояснил, что «просто не смог остановиться на красный сигнал». Кроме того, освидетельствование показало, что за рулем он находился в состоянии опьянения — 0,42 промилле, сообщили в ГАИ региона.
Автомобиль доставили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили протоколы.
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Нарушитель проехал перекресток на красный прямо на глазах инспекторов.
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