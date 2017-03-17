В Бресте задержали жителя Республики Татарстан, который почти в два раза превысил установленный скоростной режим.





36-летний россиянин ехал по улице Московской на Volkswagen. Перекресток с Пионерской он проехал на красный прямо на глазах у инспекторов. Установленный в служебном автомобиле прибор фиксации скорости показал значение в 114 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

При задержании мужчина пояснил, что «просто не смог остановиться на красный сигнал». Кроме того, освидетельствование показало, что за рулем он находился в состоянии опьянения — 0,42 промилле, сообщили в ГАИ региона.

Автомобиль доставили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили протоколы.