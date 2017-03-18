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"Эффект Ники Минаж": в СМИ обсуждают актрису, которая пришла на вечеринку почти голая
Пару недель назад
Картер появилась на вечеринке, посвященной шестому сезону реалити-шоу «Жены баскетболистов» в Лос-Анджелесе, в вызывающем платье без нижнего белья. Таблоиды все еще не сошлись во мнении, можно ли считать наряд Картер платьем, но внимание к себе ей приковать удалось. Интересно, что по части кино актриса дает значительно меньше поводов говорить о себе. Девушка снималась в фильмах «Гангстерские войны» и «Пожизненный срок», которые провалились в американском прокате.
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Таблоид Mirror
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Американская актриса и звезда телешоу Санди Картер шокировала поклонников, появившись на вечеринке в вызывающем платье без нижнего белья.
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