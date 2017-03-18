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"Эффект Ники Минаж": в СМИ обсуждают актрису, которая пришла на вечеринку почти голая

18.03.2017 23:29 — Разное | Tut.by  
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Пару недель назад общественность обсуждала откровенный наряд певицы Ники Минаж, которая пришла с обнаженной грудью на показ в рамках Недели моды в Париже. Теперь появился новый повод: американская актриса и звезда телешоу Санди Картер побила по эпатажности образ Минаж.


Картер появилась на вечеринке, посвященной шестому сезону реалити-шоу «Жены баскетболистов» в Лос-Анджелесе, в вызывающем платье без нижнего белья. Таблоиды все еще не сошлись во мнении, можно ли считать наряд Картер платьем, но внимание к себе ей приковать удалось. Интересно, что по части кино актриса дает значительно меньше поводов говорить о себе. Девушка снималась в фильмах «Гангстерские войны» и «Пожизненный срок», которые провалились в американском прокате.

Как отмечает британский Daily Mail, тема вечеринки была «50 оттенков серого», и Картер примерила нескромный образ доминантки.

Таблоид Mirror отмечает, что платью Картер смело можно присудить титул самого скандального и возмутительного наряда за всю историю красных дорожек. 

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Американская актриса и звезда телешоу Санди Картер шокировала поклонников, появившись на вечеринке в вызывающем платье без нижнего белья.

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