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Победитель регулярного чемпионата КХЛ вылетел из Кубка Гагарина

18.03.2017 22:33 — Разное | Tut.by  
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Победитель регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА уже во втором раунде плей-офф выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Непреодолимым барьером на пути москвичей стал ярославский «Локомотив», перед этим выбивший из борьбы минских динамовцев.


Фото: khl.ru

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 — Красковский (Коледов, Коршков, 7.07), 2:0 — Тальбо (Накладал, С. Крунвалль, 32.25, в большинстве), 3:0 — Локтионов (Накладал, С. Крунвалль, 41.01, в большинстве), 3:1 — Да Коста (Муршак, 57.52, в большинстве).

Броски: 26−45 (5−9, 11−19, 10−17).

Штраф: 14−58.

«Локомотив», дважды уступавший по ходу серии, одержал третью победу кряду и оформил пропуск в финал Западной конференции.

Выступающий за ЦСКА нападающий сборной Беларуси Джефф Платт в заключитрельном поединке серии провел на льду 12 минут 47 секунд (23 смены), исполнил 2 броска в створ ворот и завершил поединок с показателем полезности «-1».

ЦСКА, три года подряд становившийся победителем регулярного чемпионата КХЛ, пока подтверждает традицию, согласно которой лучшая команда «гладкого» сезона в 9-летней истории лиги ни разу не выиграла главный трофей турнира Кубок Гагарина.

Западная конференция

Итог серий (до 4 побед):

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4) — 2:4 (4:2, 3:4, 2:1, 1:5, 1:2, 1:3).

СКА (2) — «Динамо» М (3) — 4:1 (2:3 ОТ, 2:1, 4:2, 4:1, 2:0).

В финале Западной конференции сразятся СКА и «Локомотив».

Восточная конференция

Итог серии (до 4 побед):

«Металлург» Мг (1) — «Барыс» (5) — 4:0 (4:0, 5:4 ОТ, 5:3, 3:2 ОТ).

Ход серии (до 4 побед):

«Авангард» (2) — «Ак Барс» (3) — 2:3 (1:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ, 1:2, 4:1).

Следующие матчи серии запланированы на 19 марта и, если потребуется, на 21 марта.

На Востоке пока известен лишь один финалист конференции — магнитогорский «Металлург». Его соперником станет победитель дуэли «Авангарда» и «Ак Барса».

 
 
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Победитель регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА уже во втором раунде плей-офф выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина. Непреодолимым барьером на пути москвичей...

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